"شخص متفرّد عن الجميع"..رياض محرز يصف مدربه السابق بالمجنون

كشفت تقارير إخبارية جزائرية عن سر مثير خلال محادثة جمعت بين رياض محرز نجم أهلي جدة السعودي، وزميله التركي ميريح ديميرال.

وبحسب تقرير أورده موقع "فينيك فوتبول" (fennec football) الجزائري، ناقش اللاعبان فترة احتراف رياض محرز في مانشستر سيتي الإنجليزي تحت قيادة المدرب الإسباني الشهير بيب غوارديولا.

وتناول التقرير تصريحات ديميرال التي أشار فيها إلى ما قاله به محرز عن مدربه السابق غوارديولا، وذلك بالتأكيد على أن "رياض كان يتحدث عن المدرب غوارديولا، وقال إنه مجنون.. يتصل بي في الثانية بعد منتصف الليل لكي يشرح لي بعض الأمور التكتيكية".

وأضاف اللاعب التركي: "محرز قال لي إن غوارديولا مختلف تماما عن أي شخص آخر تعامل معه في حياته، لقد قال إن بيب شخص دقيق للغاية، ويهتم بأصغر التفاصيل في اللعبة، ويقوده شغف كبير في كرة القدم، وهو ما يفسر الأداء المتكامل للسيتي تحت قيادته".