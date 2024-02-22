"خلاف حاسم وأخير" يعيق توقيع مبابي لريال مدريد
نشرت صحيفة آس الإسبانية تقريرًا حول أحدث تطورات عملية انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد.
ورغم تأكيدات انتقال مبابي إلى عملاق كرة القدم الإسبانية تبقى قضية عالقة ما زالت تؤجل عملية توقيع العقود.
وأبلغ كيليان مبابي ناديه باريس سان جيرمان بالرحيل نهاية الموسم، كما أبلغ ريال مدريد بموافقته على الانتقال له مطلع الموسم القادم.
وحسب آس، تبقى قضية حقوق الصورة الحاسمة بالنسبة لكيليان وريال مدريد هي ما يؤجل عملية صياغة العقود في صورتها النهائية، ومن ثم التوقيع بشكل رسمي.
وفقًا لآس، فإن العقود التي أبرمها ريال مدريد سابقًا مع النجوم الكبار كان يتم فيها تقسيم حقوق الصورة بنسبة النصف إلى النصف، لكن ذلك سوف يتغير مع مبابي.
ووفقًا لمصادر الصحيفة فإنه سوف يحصل مبابي على 80% من حقوق الصورة الخاصة به مقابل 20% لريال مدريد، وهو ما سيساعد النادي في دفع راتب اللاعب الضخم ومكافأة توقيعه.
ووفقًا للتقارير، فإن مبابي سيحصل على راتب قريب من عقود لاعبي ريال مدريد الحاليين بما يقرب من 15 مليون يورو صافية، لكن ذلك سوف يتم تعويضه بمكافأة توقيع ضخمة قد تصل إلى 140 مليون يورو نتيجة التعاقد معه في صفقة انتقال حر.
وتردد أن مبابي سوف يسمح بحصول باريس سان جيرمان على جزء من هذا المبلغ من خلال التنازل عن مكافأة الولاء التي كانت مقررة لها من النادي الفرنسي حال أكمل عقده حتى نهايته.