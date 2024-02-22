"خلاف حاسم وأخير" يعيق توقيع مبابي لريال مدريد

ووفقًا لمصادر الصحيفة فإنه سوف يحصل مبابي على 80% من حقوق الصورة الخاصة به مقابل 20% لريال مدريد، وهو ما سيساعد النادي في دفع راتب اللاعب الضخم ومكافأة توقيعه.

ووفقًا للتقارير، فإن مبابي سيحصل على راتب قريب من عقود لاعبي ريال مدريد الحاليين بما يقرب من 15 مليون يورو صافية، لكن ذلك سوف يتم تعويضه بمكافأة توقيع ضخمة قد تصل إلى 140 مليون يورو نتيجة التعاقد معه في صفقة انتقال حر.

وتردد أن مبابي سوف يسمح بحصول باريس سان جيرمان على جزء من هذا المبلغ من خلال التنازل عن مكافأة الولاء التي كانت مقررة لها من النادي الفرنسي حال أكمل عقده حتى نهايته.