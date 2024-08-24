بدأ البرازيلي روبرتو فيرمينو موسمه بقوة مع النادي الأهلي السعودي، بعدما سجل هدفا في شباك العروبة خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الافتتاحية من الدوري السعودي للمحترفين، مساء الجمعة.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 32 عن طريق عبد الكريم دارسي، قبل أن يضيف زميله روبرتو فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 80.

الوافد على صفوف الأهلي بالانتقالات الصيفية الماضية بعد انتهاء رحلته مع ليفربول لم يظهر سابقا بالصورة المنتظرة منه.

ولكن القدر منح صاحب الـ 32 عاماً فرصة لكتابة تاريخ مع ناديه في مواجهة العروبة.

ووفقا لما ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أصبح فيرمينو أول لاعب يسجل للأهلي بالجولة الافتتاحية لموسمين متتاليين، منذ أن فعلها السوري عمر السومة موسمي "2016-2017"، و"2017-2018".

النجم البرازيلي كان قصّ شريط موسمه الماضي بدوري روشن 2023/2024 بتسجيل هاتريك.

وكان آخر لاعب سجل للأهلي في مباراتين افتتاحيتين متتاليتين بدوري روشن النجم السوري عمر السومة موسمي 2016-2017 و2017-2028.

واكتفى فيرمينو بتسجيل 9 أهداف في 32 مباراة لعبها في الدوري السعودي الموسم الماضي، ومن ثم يسعى لاستعادة بريقه هذا الموسم.

السومة غادر الدوري السعودي الموسم الماضي، حين انتقل إلى العربي القطري.

السومة الذي لعب للراقي 9 مواسم حقق فيها جائزة هداف الدوري 3 مرات متتالية.

كما أصبح الهداف التاريخي للدوري برصيد 144 هدفاً، وسجل ما مجموعه 195 هدفاً في جميع المسابقات مع الأهلي.