مراقبة أداء اللاعبين بالذكاء الاصطناعي.. ما قصة أجهزة "تتبع الأطراف السفلية"؟ (فيديو)
كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" أنه سيتم السماح لأول مرة باستخدام أنظمة تتبع الأطراف السفلية القابلة للارتداء في المباريات الرسمية، بعد حصولها على شهادة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وحسب ذا أتلتيك، حصلت شركة "Playermaker"، وهي شركة تكنولوجيا تتعقب أداء الرياضيين، على تقنيتها المعتمدة من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، كما حصلت على شهادة برنامج الفيفا للجودة لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية (EPTS).
والنظام الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن أحزمة تعقب يمكن وضعها في أحذية كرة القدم لمراقبة بيانات الأداء الفني والبدني، بما في ذلك وقت الاستحواذ على الكرة، والتوازن الفني، وقوة التسديد، والسرعة والمسافة والتسارع وتغيرات الاتجاه.
وغالبا ما يتم ارتداء أجهزة التتبع القابلة في الجزء العلوي من جسم اللاعبين لقياس بيانات الأداء، مثل سترات التتبع GPS.
ويتم تجريب برنامج فيفا للجودة لأجهزة EPTS لأنظمة التتبع القابلة للارتداء منذ عام 2017؛ لضمان أن الأجهزة لا تشكل خطرا على اللاعبين.
وأخيرا تمت الموافقة على الأجهزة القابلة للارتداء ذات الأطراف السفلية بعد ما يقرب من ست سنوات على إطلاقها.
وتملك Playermaker شراكات مع أكثر من 200 ناد وأكاديمية، بما في ذلك مانشستر سيتي وبنفيكا ولوس أنجلوس جالاكسي ونورويتش سيتي، الذين يستخدمون تقنيتها لتوفير تحليلات الأداء.