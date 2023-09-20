مراقبة أداء اللاعبين بالذكاء الاصطناعي.. ما قصة أجهزة "تتبع الأطراف السفلية"؟ (فيديو)

والنظام الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن أحزمة تعقب يمكن وضعها في أحذية كرة القدم لمراقبة بيانات الأداء الفني والبدني، بما في ذلك وقت الاستحواذ على الكرة، والتوازن الفني، وقوة التسديد، والسرعة والمسافة والتسارع وتغيرات الاتجاه.

وغالبا ما يتم ارتداء أجهزة التتبع القابلة في الجزء العلوي من جسم اللاعبين لقياس بيانات الأداء، مثل سترات التتبع GPS.

ويتم تجريب برنامج فيفا للجودة لأجهزة EPTS لأنظمة التتبع القابلة للارتداء منذ عام 2017؛ لضمان أن الأجهزة لا تشكل خطرا على اللاعبين.