مدافع النصر يتلاعب بنجم برشلونة لامين يامال في تدريبات إسبانيا (فيديو)

تلاعب، إيمريك لابورت نجم نادي النصر السعودي، بزميله الشاب لامين يامال، نجم برشلونة، خلال تدريبات منتخب إسبانيا استعدادًا لمواجهة جورجيا، في دور الـ16 لكأس الأمم الأوروبية.

وستلعب إسبانيا مع جورجيا في دور الستة عشر وربما تواجه ألمانيا صاحبة الأرض في دور الثمانية.

وتداول مغردون فيديو من تدريبات منتخب إسبانيا، ظهر خلاله إيمريك لابورت، مدافع النصر، في مواجهة لامين يامال خلال التدريبات.

ونجح لابورت، في تمرير الكرة بين أقدام لامين يامال، وتلاعب به أمام الجميع.