مدافع النصر يتلاعب بنجم برشلونة لامين يامال في تدريبات إسبانيا (فيديو)
تلاعب، إيمريك لابورت نجم نادي النصر السعودي، بزميله الشاب لامين يامال، نجم برشلونة، خلال تدريبات منتخب إسبانيا استعدادًا لمواجهة جورجيا، في دور الـ16 لكأس الأمم الأوروبية.
وستلعب إسبانيا مع جورجيا في دور الستة عشر وربما تواجه ألمانيا صاحبة الأرض في دور الثمانية.
وتداول مغردون فيديو من تدريبات منتخب إسبانيا، ظهر خلاله إيمريك لابورت، مدافع النصر، في مواجهة لامين يامال خلال التدريبات.
ونجح لابورت، في تمرير الكرة بين أقدام لامين يامال، وتلاعب به أمام الجميع.
يذكر أن لامين يامال الذي حجز مكانه في التشكيلة الأساسية لبرشلونة وإسبانيا هذا الموسم، أصغر لاعب يشارك في بطولة أوروبا حين شارك في فوز بلاده على كرواتيا في مستهل مشوارها في المجموعة الثانية في وقت سابق من هذا الشهر.
ولم يهمل يامال واجباته المدرسية خلال مشاركته مع إسبانيا في بطولة أوروبا لكرة القدم ومساعدة الفريق في بلوغ دور الستة، إذ أعلن جناح برشلونة اجتيازه لامتحانات المرحلة الثانوية.
ومن الواضح أن اللاعب الواعد بذل مجهودًا كبيرًا داخل وخارج الملعب.
وقال يامال لإذاعة (أوندا سيرو) الإسبانية: "لقد اجتزت الامتحانات وحصلت على الشهادة. درجاتي الدراسية؟ رأيتها على الهاتف لأكون صادقًا وكانت تشير إلى أنني قد نجحت لذلك أغلقت التطبيق واتصلت بوالدتي وأخبرتها".
وفي الوقت الذي تسعى فيها إسبانيا لحصد لقب أوروبا للمرة الرابعة والانفراد بالرقم القياسي، يأمل اللاعب يامين لامال في أن يتمكن الفريق من المضي قدمًا مع حلول عيد ميلاده 17 عشية المباراة النهائية.
وتُعد إسبانيا أحد المرشحين للفوز باللقب بعد أن أصبحت الفريق الوحيد الذي فاز في جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات، بعدما تغلبت على إيطاليا حاملة اللقب وكرواتيا وألبانيا.