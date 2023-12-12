كأس العالم للأندية.. الاتحاد يعبر أوكلاند سيتي ويتأهل لملاقاة الأهلي في ربع النهائي

حقق فريق الاتحاد السعودي فوزا رائعا على حساب نظيره أوكلاند سيتي، بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، بمستهل مشوارهما في كأس العالم للأندية المقامة في جدة.

وافتتح البرازيلي رومارينيو أهداف البطولة، بعدما سدد بقوة من خارج منطقة الجزاء، لترتطم بالدفاع وتدخل المرمى عند الدقيقة 29.

ويعد هذا الهدف الثالث لرومارينيو في مونديال الأندية، إذ سجل هدفين بقميص الجزيرة الإماراتي في نسخة 2017، بينما لم يحرز أهدافًا بقميص كورينثيانز البرازيلي في نسخة 2012.