كأس العالم للأندية.. الاتحاد يعبر أوكلاند سيتي ويتأهل لملاقاة الأهلي في ربع النهائي
حقق فريق الاتحاد السعودي فوزا رائعا على حساب نظيره أوكلاند سيتي، بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، بمستهل مشوارهما في كأس العالم للأندية المقامة في جدة.
وافتتح البرازيلي رومارينيو أهداف البطولة، بعدما سدد بقوة من خارج منطقة الجزاء، لترتطم بالدفاع وتدخل المرمى عند الدقيقة 29.
ويعد هذا الهدف الثالث لرومارينيو في مونديال الأندية، إذ سجل هدفين بقميص الجزيرة الإماراتي في نسخة 2017، بينما لم يحرز أهدافًا بقميص كورينثيانز البرازيلي في نسخة 2012.
وأضاف نغولو كانتي الهدف الثاني في الدقيقة 34، والثالث جاء عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة 40.
وسجل بنزيما هدفه الشخصي الخامس في البطولة، بعد أن أحرز 4 أهداف من قبل بقميص فريقه السابق ريال مدريد في مونديال الأندية.
وعادل بنزيما رقم ميسي وسواريز وأيضا سيزار ديلغادو، لاعب مونتيري المكسيكي السابق، بـ5 أهداف لكل منهم في المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين للبطولة.
ويتصدر هذه القائمة كريستيانو رونالدو بـ7 أهداف، يليه غاريث بيل بـ6 أهداف.
وأجهض أحمد حجازي مدافع الاتحاد، العائد من إصابة طويلة، أخطر فرصة لأوكلاند حين وقف أمام المهاجم ليام جيليون وأبعد الكرة قبل أن يسدد من مدى قريب، واستعاد الاتحاد سيطرته على الكرة لكن مع شراسة هجومية أقل حتى نهاية المباراة محققا فوزه الثاني في كأس العالم للأندية بعد التفوق على الأهلي عام 2005.
وتأهل "العميد" بهذا الفوز الرائع إلى الدور الثاني من البطولة لملاقاة الأهلي المصري يوم الجمعة المقبل في ربع النهائي.