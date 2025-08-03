غضب ومطالبات بمحاسبته.. عبدالرحمن العبود يضرب خصمه بمنتهى القوة (فيديو)

طالب العديد من المتابعين بضرورة محاسبة عبدالرحمن العبود، نجم نادي الاتحاد السعودي، بعدما اعتدى على لاعب بورتيمنينسي البرتغالي في المواجهة الودية التي جمعت بينهما، مساء أمس السبت.

وتلقى الاتحاد الهزيمة الرابعة، في 4 مباريات تجريبية خاضها في المعسكرات الصيفية، بعد هزيمته أمام فنربخشة التركي (0-4)، وفيتوريا غيماريش البرتغالي (1-3)، وفولهام الإنجليزي (2-4)، ثم بورتيمونينسي (1-2).

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ويستعد "العميد" لموسم شاق، سيستهله بمواجهة النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، في الـ19 من أغسطس الجاري في هونغ كونغ، إلا أن المباريات التحضيرية تحمل معها علامات القلق على وجوه عشاق بطل ثنائية الدوري والكأس.

وبدأ الاتحاد بقائمة من البدلاء حيث تواجد أسامة المرمش في حراسة المرمى، وأمامه ماتيو بوريل، وأحمد شراحيلي، وياسين آل جابر، ومعاذ فقيهي. في وسط الملعب شارك محمد هزازي، وعبدالإله هوساوي، وأوناي هيرنانديز، وعبد العزيز البيشي، وحامد الغامدي، وفي خط المقدمة تواجد أحمد الغامدي.

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وفي الشوط الثاني تمكن مروان الصحفي الذي شارك بديلًا من تسجيل هدف الاتحاد الوحيد.

وشهدت مباراة الاتحاد وبورتيمونينسي، لقطة غريبة، تمثلت في طرد عبدالرحمن العبود بعد دقيقتين فقط من مشاركته بديلًا، بعد قيامه بركل ساق الخصم دون كرة؛ ما تسبب في نشوب مشادة بين لاعبي الفريقين، ليشارك العبود في الدقيقة الـ67، ويغادر المباراة في الدقيقة الـ69.

وتواجد نجوم الاتحاد وفي مقدمتهم كريم بنزيما، وموسى ديابي، وبيرغوين، ونغولو كانتي، في المدرج وتابعوا المواجهة بين الجماهير.

وقال أحد المتابعين عبر منصة "إكس": "اللجنة الفنية لازم تجتمع مع عبدالرحمن العبود بشكل عاجل مثل هذه الأخطاء حتى في الوديات غير مقبولة، هكذا يكشف العبود للجميع أنه لاعب سهل استفزازه وإخراجه عن المباراة، العبود قدم موسمًا محترمًا، ومثل هذه الأخطاء في المباريات الرسمية ستنسف كامل مجهوده".

فيما قال متابع آخر: "صراحة تصرف غير مقبول نهائيًّا من العبود.. حتى لو كانت مباراة ودية، العام الماضي تفرغت للملعب وكانت النتيجة موسمًا تاريخيًّا في مشوارك الرياضي، ركز على الملعب مثلما فعلت الموسم المنصرم".