مسؤول بالوحدة الإماراتي يكشف مفاجأة جديدة بعد وفاة أحمد رفعت

كشف نادي الوحدة الإمارتي عن موقفه بخصوص علاقته بلاعبه السابق أحمد رفعت، فقيد الكرة المصرية الذي توفي السبت الماضي بعد معاناة لنحو أربعة أشهر مع مشاكل صحية في أعقاب تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة مع فريقه مودرن سبورت في الدوري المصري.

وأثارت وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل إعلامية جدلًا كبيرًا عقب وفاة رفعت حيث لمحت إلى وجود شبهة مخالفات في سفر اللاعب خارج البلاد.

وكان مودرن سبورت أعار أحمد رفعت إلى نادي الوحدة الإماراتي في موسم 2022 - 2023 حيث لعب 6 مباريات.

وقال عضو مجلس إدارة نادي الوحدة الإماراتي عامر الصعري، الذي أشرف على انضمام رفعت، في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام "هذه شهادتي أمام الله. كان رحيل رفعت عن نادينا فنيًّا بحتًا".

وتابع الصعري: "قبل التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة تواصل معي شخصيًّا الرئيس التنفيذي لشركة نادي مودرن (فيوتشر) سابقًا أحمد دياب، للتأكيد أن التصريح الخاص بسفر اللاعب سيصدر قريبًا، وقد استمر التواصل لنتأكد من قانونية وجوده معنا".

وتابع "سألنا النادي عن كيفية إرسال الأموال الخاصة بالصفقة، بينما لم يحصل اللاعب على التصريح، لكن أحمد دياب أكد لنا أن وثائق رفعت سليمة وجاهزة، قبل أن يرفض الرد على اتصالنا به في بضع محاولات".

وتوفي أحمد رفعت السبت الـ6 من يوليو الجاري، عن عمر 31 عامًا، بعد رحلة من العلاج والمتاعب الصحية والإقامة في المستشفى أعقبت سقوطه في الـ11 من مارس الماضي على أرض الملعب خلال مشاركته في مباراة فريقه مودرن سبورت والاتحاد السكندري.

وسقط رفعت في حالة إغماء عليه في تلك المباراة، ونُقل إثر ذلك إلى المستشفى حيث ظل بها عدة أيام تحت الرعاية الطبية الدقيقة لمتابعة حالته السيئة.

وعانى رفعت من توقف عضلة القلب، والتي جعلته في حاجة إلى تواجده في العناية المركزة لفترة من الوقت، قبل أن تتحسن حالته، ويغادرها إلى غرفة عادية.

ولكنه سرعان ما عانى مجددًا من انتكاسة صحية أدت إلى وفاته السبت الماضي فيما ألقت الحادثة بالحزن في الأوساط الكروية المصرية والعربية، والحسرة في نفوس أفراد عائلته، خصوصًا في ظل اتهامات بالتقصير في مساعدة اللاعب على تجاوز المحنة الصحية التي مر بها.

ولعب رفعت مع أندية إنبي والزمالك والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي ومودرن سبورت، كما احترف لفترة وجيزة في الوحدة الإماراتي (2022 ـ 2023).

وخاض الراحل 7 مباريات مع منتخب مصر الأول سجل خلالها هدفين.