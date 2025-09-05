logo
بث مباشر لمباراة السنغال والسودان في تصفيات كأس العالم

احتفال لاعبي منتخب السودانالمصدر: مواقع التواصل
05 سبتمبر 2025، 6:39 م

يخوض منتخب السودان، مساء اليوم الجمعة، مواجهة مهمة مع نظيره السنغالي، على أرضية ملعب "عبد الله واد" بالعاصمة السنغالية "داكار"، ضمن الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويبحث منتخب السودان عن المحافظة على آماله في تصفيات كأس العالم من خلال تحقيق الفوز أو خطف التعادل من أنياب "أسود التيرانغا" على أرضهم.

ويدخل منتخب السودان المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، نفس رصيد السنغال الوصيف ويتأخر بفارق الأهداف فقط، والكونغو الديمقراطية المتصدر بـ13 نقطة.

أما منتخب السنغال فيحتل المركز الثاني بـ12 نقطة، ويسعى للفوز والوصول إلى النقطة 15، على أمل تعثر الكونغو وخطف صدارة المجموعة.

 

 

وتتابع "إرم نيوز" في السطور المقبلة تفاصيل مواجهة السنغال والسودان في تصفيات مونديال 2026.

انطلاق الشوط الأول.

الدقيقة 5: بداية قوية لمنتخب السنغال ودفاع رائع من السودان.

الدقيقة 13: كوليبالي يسجل الهدف الأول للسنغال في شباك السودان من رأسية رائعة.

 

الدقيقة 40: السنغال تسجل الثاني في شباك السودان عن طريق بابي سار.

 

نهاية الشوط الأول.

 

