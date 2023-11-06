تقرير: فينيسيوس ورودريغو يدخلان في أزمة تسجيل الأهداف

وأوضحت "سبورت" أن ضبط نظام اللعب ليناسب خصائص بيلينغهام، لا يتناسب مع فينيسيوس أو رودريغو.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يعتمد على أهداف بيلينغهام لتحقيق الفوز، لكن لم يمنح فينيسيوس ورودريغو أي نقاط لفريقهما في الدوري، على عكس بيلينغهام.

والحقيقة الأوضح هي أن بيلينغهام لم يسجل في تعثرات ريال مدريد في الليغا بالخسارة أمام أتلتيكو مدريد والتعادل مع إشبيلية ورايو فاليكانو.

وسجل فينيسيوس ورودريغو ثلاثة أهداف من أصل 23 هدفًا سجلها ريال مدريد في الدوري الإسباني، وتشير الأرقام إلى أن بيلينغهام يسجل هدفًا كل 94 دقيقة، بينما يحتاج فينيسيوس إلى 312 دقيقة ليسجل، ورودريغو هدفا كل 872 دقيقة.