تقرير: فينيسيوس ورودريغو يدخلان في أزمة تسجيل الأهداف
قالت صحيفة "سبورت" إن الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريغو يعانيان مع النظام الجديد للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد.
ووفقا للصحيفة، فإن فينيسيوس ورودريغو يعانيان بسبب عدم وجود مرجعية في الهجوم مثل التي كانت خلال فترة تواجد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.
وسجل فينيسيوس ورودريغو ثلاثة أهداف في الدوري الإسباني (بنسبة 13٪)، وهي أرقام منخفضة مقارنة بجود بيلينغهام الذي سجل 13 هدفا في الليغا (بنسبة 43.7٪) وخوسيلو الذي سجل 5 أهداف (بنسبة 21.7٪).
وأوضحت "سبورت" أن ضبط نظام اللعب ليناسب خصائص بيلينغهام، لا يتناسب مع فينيسيوس أو رودريغو.
وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يعتمد على أهداف بيلينغهام لتحقيق الفوز، لكن لم يمنح فينيسيوس ورودريغو أي نقاط لفريقهما في الدوري، على عكس بيلينغهام.
والحقيقة الأوضح هي أن بيلينغهام لم يسجل في تعثرات ريال مدريد في الليغا بالخسارة أمام أتلتيكو مدريد والتعادل مع إشبيلية ورايو فاليكانو.
وسجل فينيسيوس ورودريغو ثلاثة أهداف من أصل 23 هدفًا سجلها ريال مدريد في الدوري الإسباني، وتشير الأرقام إلى أن بيلينغهام يسجل هدفًا كل 94 دقيقة، بينما يحتاج فينيسيوس إلى 312 دقيقة ليسجل، ورودريغو هدفا كل 872 دقيقة.
ورغم هذه الأرقام فإن أنشيلوتي لم يفقد الأمل، ويؤكد أن فينيسيوس ورودريغو سينتهي بهما الأمر بتسجيل أهداف أكثر من بيلينغهام.
وأكدت "سبورت" أنه مقارنة بالأداء الذي قدماه الموسم الماضي، فإن فينيسيوس ورودريغو انهارا هذا الموسم وذلك يعود إلى عاملين مهمين هما تغيير الرسم التكتيكي وغياب بنزيما.
ويلعب أنشيلوتي بخطة 4/4/2 مع خط وسط على شكل ماسي ليجعل بيلينغهام أقرب إلى فينيسيوس ورودريغو، اللذين يعملان كمهاجمين صريحين على عكس الموسم الماضي عندما كان بنزيما ينظم الهجمات.
وبحسب "سبورت" فإن خطة 4/3/3 هي خطة يتحرك فيها فينيسيوس ورودريغو بحرية أكبر، لكنها ليست حاسمة في الأداء.
ورغم أنهما يعتبران المرجع الهجومي لريال مدريد، لكن فينيسيوس ورودريغو لم يتمكنا من القيام بذلك بشكل فعال، على الرغم من أن بيلينغهام يستغل المساحات التي يسببها الثنائي البرازيلي.