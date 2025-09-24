عقود رعاية ووجه اقتصادي جاذب.. ماذا يمكن أن تضيف الكرة الذهبية لعثمان ديمبلي؟

سلط تقرير نشرته صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية (LE PARISIEN) اليوم الأربعاء الضوء على الأبعاد غير الرياضية لتتويج عثمان ديمبلي بالكرة الذهبية 2025 والتي أحرزها لأول مرة في مشواره الكروية بعد أشهر قليلة من الفوز أيضا بأول ألقابه في دوري أبطال أوروبا مع سان جيرمان.

ودخل النجم الفرنسي البالغ من العمر 28 عاما، مساء الاثنين، تاريخ جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" سنويا لأفضل لاعب في العالم وذلك منذ أول نسخة في 1956.

وتفوق نجم باريس سان جيرمان، المتوج عام 2018 بكأس العالم على الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة، والبرتغالي فيتينيا زميله في الفريق الباريسي والمصري محمد صلاح أسطورة ليفربول.

وتطرقت صحيفة "لوباريزيان" إلى نوع جديد من المكاسب الكبرى التي سيحصل عليها ديمبلي بعد أن خطف كل الأضواء في حفل الكرة الذهبية على مسرح "شاتليه" في باريس في ليلة حضرها مئات المشاهير من الرياضيين ونجوم الكرة.

وجه اقتصادي جاذب

ومن المعلوم أن الكرة الذهبية، التي وصلت يوم الاثنين 22 سبتمبر الجاري إلى نسختها الـ69، هي أعظم جائزة فردية في الرياضة بشكل عام، وكرة القدم تحديدا، وهي لا تمنح الفائز بها أموالا طائلة ولكن مكاسبها المعنوية كبيرة، كما أن انعكاساتها التجارية والربحية والمادية لا تحصى على أمثال ديمبلي ومن قبله ميسي ورونالدو البرتغالي والبرازيلي، وزيدان وفيغو ومودريتش وغيرهم.

وتبدو الأرباح الاقتصادية لا حدود لها لديمبلي بعد الفوز بالكرة الذهبية، فالتغيير الأول الذي يطرأ على المتوج هو حتما عدد متابعيه على منصات التواصل وعدد المتفاعلين، وهو مؤشر يحفز الشركات العملاقة العالمية في الرياضة والموضة والعطور وغيرها إلى اعتماد "البالون دور" كوجه إعلاني جاذب، وأيقونة اقتصادية.

ويملك ديمبلي حاليا ما يقرب من 17 مليون متابع على حسابه على إنستغرام، أما صورته على المنصة وهو يحمل الكرة الذهبية فقد اجتذبت أكثر من 6 ملايين ونصف المليون معجب.

وتقول "لوباريزيان" حول المكاسب غير الرياضية لديمبلي من تتويجه بالكرة الذهبية: "كان وجهه في كل مكان لما يقرب من يومين، بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية يوم الاثنين، دخل عثمان ديمبيلي بُعدًا جديدًا وحياة أخرى ستكون رغبة الشركات الاقتصادية في التقرب منه العنوان الأبرز فيها".

وأضافت أن شركتين اقتصاديتين كبيرتين من بينهما "أديداس" نجحتا في أن تتقدما لتكون أولى الرعاة.

وفي أول مباراة له بعد الكرة الذهبية سيحمل ديمبلي بعد توقيع اتفاق مع الشركة الألمانية ي حذاءً مميزًا من أديداس (F50) باللونين الأزرق الداكن والذهبي احتفالًا بفوزه.

وكانت أديداس العلامة التجارية الكبرى قد استبقت الحدث حول الكرة الذهبية من خلال حملة إعلانية ضخمة أُطلقت في 11 سبتمبر، ونُشرت على التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي والملصقات في جميع أنحاء منطقة باريس.

القيمة التسويقية وأرباح إنستغرام

وبجانب تهاطل عقود الرعاية لديمبلي، ذي الوجه الهاديء والملامح الموريتانية الخجولة، قالت تقارير إخبارية إن القيمة التسويقية للاعب ستشهد ارتفاعا لافتا في الفترة المقبلة على الرغم من أن اللاعب لا يحتاج إلى مزيد من الأرقام لتأكيد قيمته الكروية والتسويقية العاليتين في آن واحد.

ومن بين المكاسب الأخرى لديمبلي بعد التتويج بالكرة الذهبية هي أن منشوراته على منصات التواصل ستكون إيراداتها عالية جدا وقد تتضاعف مرات عما كانت عليه في السابق.

ويتقاضى نجوم كرة القدم ومشاهير اللعبة أموالا من منصات التواصل وخصوصا إنستغرام وتيك توك وغيرها عن منشوراتهم بحسب عدد المتابعين وعدد المتفاعلين والأهم من ذلك اسم اللاعب ومكانته.

وينتظر أن يدخل ديمبلي قريبا كوكبة نجوم اللعبة الذين توجوا بالكرة الذهبية فأصبحت تلك اللحظة علامة فارقة في حياتهم الاقتصادية ومدى تقرب الشركات الكبرى منهم لاستقطابهم بعقود ضخمة.