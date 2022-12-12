الدوري المصري.. الأهلي يتجاوز الاتحاد السكندري ويبتعد في الصدارة (فيديو)
حقق الأهلي الفوز السادس على التوالي في الدوري المصري، بعدما تغلب 3/0 على الاتحاد السكندري، اليوم الاثنين، في الجولة الرابعة (مؤجلة) من المسابقة.
وتقدم بيرسي تاو للأهلي في الدقيقة 12 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأضاف ياسر إبراهيم في الدقيقة 32 من ضربة رأسية.
وحصل الاتحاد السكندري على ضربة جزاء سددها محمود علاء لكن الحارس محمد الشناوي تصدى لها في الدقيقة 45+1.
وحصل الاتحاد السكندري على ضربة جزاء ثانية وسددها هذه المرة أحمد عادل ميسي، بعد عرقلته من محمد الشناوي، خارج المرمى في الدقيقة 48.
وعزز أكرم توفيق تقدم النادي الأهلي بالهدف الثالث في الدقيقة 90.
ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 18 نقطة من 6 مباريات في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، مقابل 9 نقاط من 6 مباريات للاتحاد السكندري في المركز السادس.
ويأتي الزمالك في المركز الثاني وحصد 14 نقطة من 6 مباريات.
ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع فيوتشر وفاركو وسموحة وسيراميكا كليوباترا في الجولات الأربع المقبلة، قبل مواجهة سموحة في نصف نهائي كأس مصر 2021/2022.
وفيما يلي ترتيب الدوري المصري: