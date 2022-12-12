الدوري المصري.. الأهلي يتجاوز الاتحاد السكندري ويبتعد في الصدارة (فيديو)

حقق الأهلي الفوز السادس على التوالي في الدوري المصري، بعدما تغلب 3/0 على الاتحاد السكندري، اليوم الاثنين، في الجولة الرابعة (مؤجلة) من المسابقة.

وتقدم بيرسي تاو للأهلي في الدقيقة 12 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأضاف ياسر إبراهيم في الدقيقة 32 من ضربة رأسية.