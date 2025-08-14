مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يتحرك لحل الأزمة المالية في النصر السعودي

يبدو أن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، مصرٌّ على تشكيل فريق ينافس بقوة على جميع البطولات الموسم المقبل، حيث يتحرك بكل ما يملكه من علاقات وأموال لحسم صفقات الفريق، تحت قيادة مواطنه جورجي جيسوس.

وحسم النصر بضع صفقات بالفعل في الموسم الحالي بضم عبدالملك الجابر ونادر الشراري، وجواو فيليكس من تشيلسي الإنجليزي، وإينيغو مارتينيز من برشلونة، ويسعى حاليًّا لحسم الصفقة الخامسة بالتعاقد مع الفرنسي كينغسلي كومان قادمًا من بايرن ميونخ.

وواجهت صفقة كومان خلال الساعات الماضية أزمة مع النادي الألماني الذي كان يرفض بيع اللاعب بالقيمة التي قدمها النصر والتي تبلغ 30 مليون يورو، ولكن يبدو أن الأسطورة رونالدو تحرك في هذا الشأن وحل الأزمة المالية في النادي، خاصة في ظل قلة الدعم الممنوح للنادي من قبل لجنة الاستقطابات.

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي سعود السبيعي، فإن الأسطورة رونالدو قام بالتحرك بالفعل خلال الأيام الماضية، وذلك من أجل حل الأزمة المالية في النصر.

ولم يكشف السبيعي عن طبيعة هذه التحركات أو ما قدمه "الدون"، ولكن يبدو أن الأمر مرتبط بحل أزمة ضم صفقات جديدة.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتدخل فيها رونالدو لمساعدة النادي مؤخرًا، حيث سخر طائرته الخاصة وجعلها في وضع الاستعداد الدائم تحت أمر الإدارة لسرعة إنجاز الصفقات وضم اللاعبين الجدد استعدادًا للموسم الجديد، كما حل أزمة معسكر النادي بعد انتهائه مبكرًا في النمسا والرحيل للبرتغال، حيث تدريب الفريق في مقر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، بعد تدخل "الدون".

وفي يونيو الماضي، جدد كريستيانو رونالدو، عقده مع نادي النصر السعودي لمدة عامين.

وانتقل رونالدو إلى نادي النصر السعودي في 2023، بعد فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.