نجم ليفربول السابق ينصح صلاح بالرحيل إلى الاتحاد

وسعى الاتحاد لضم صلاح في صيف العام الماضي، لكنه اصطدم برفض ليفربول ومديره الفني السابق يورغن كلوب.

ويخطط نادي الاتحاد السعودي لتقديم عرض جديد لضم صلاح من ليفربول بقيمة 175 مليون يورو.

وفي حوار مع صحيفة "غروسفينور سبورت"، قال خوسيه إنريكي: "إن أراد صلاح نصيحتي فعليه الانتقال إلى الدوري السعودي، فهناك حيث كثير من النجوم على رأسهم كريستيانو رونالدو".

وأضاف: "صلاح ماكينة أهداف لا تتوقف، وأعتقد أن الانتقال إلى السعودية إلى جانب رونالدو وبقية النجوم سيكون أمراً جيداً بالنسبة له، وكذلك بالنسبة إلى ليفربول".

وبسؤاله عن وجه استفادة ليفربول، قال: "المبلغ الذي سيحصل عليه الفريق سيكون كبيرًا جدًا، وقد يساعده كذلك في عملية البناء التي يخطط لها بقيادة مدربه الجديد آرني سلوت".

ويرى خوسيه إنريكي أن جماهير ليفربول "لن يعجبها كلامه"؛ نظراً لحبها الكبير للنجم المصري، لكنه قال: "أعتقد أن صلاح منفتح على فكرة مغادرة ليفربول حالياً.. يجب أن نفكر بعقل قبل العاطفة، وإذا كان العرض المادي مناسبا يجب على اللاعب الرحيل".