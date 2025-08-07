حمل كاذب.. محمد العدل يسخر من مدرب الزمالك (صورة)

أشعل محمد العدل، رئيس قناة الأهلي المصري السابق، جدلا واسعا من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، سخر خلاله من تصريحات يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك.

وكان فيريرا تحدث في المؤتمر الصحفي الذي أقيم مؤخرا، قبل مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، أن الجميع سيرى بعد أشهر قليلة مدى استفادة نادي الزمالك من الصفقات التي أبرمها، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ودعم الزمالك صفوفه حتى الآن بـ10 لاعبين، وهم المهدي سليمان، وشيكو بانزا، وعمرو ناصر، وأحمد شريف، وأحمد ربيع، ومحمد إسماعيل، وعبد الحميد معالي، وآدم كايد، وعدي الدباغ، وأخيرا البرازيلي خوان ألفينا.

وقال فيريرا في تصريح تسبب في جدل كبير بين الجماهير: "عندما تكون المرأة حاملا، يود الأب أن يشاهد المولود بسرعة، ولكن في النهاية عليك الانتظار 9 أشهر، أعلم أن الصبر ليس شيئا سهلا، ولكن أقسم بأننا سنحارب بكل ما أوتينا من قوة في كل يوم نعمل فيه هنا".

وأضاف: "من المستحيل أن نبدأ الموسم والفريق جاهز بنسبة 100%، وسنحاول مع مرور الوقت أن نصل للكمال الفني والبدني، ولكي نصل لهذه النقطة نحتاج مزيدا من الوقت".

ومن هنا جاءت سخرية العدل على هذه التصريحات، حيث كتب: "يا خوفي لا يطلع في الآخر حمل كاذب، 9 شهور ما ينفعش يبقى ابن 7".

ويفتتح نادي الزمالك، مبارياته في بطولة الدوري المصري غدا الجمعة، بمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

يذكر أن هذه المباراة ستكون المباراة الرسمية الأولى، للمدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا على رأس القيادة الفنية لنادي الزمالك، بعدما تولى قيادة الفريق في يوليو الماضي.