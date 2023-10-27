سبب إحجام عائلة جليزر عن بيع مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد عن إيرادات قياسية رغم الإحباط المستمر بسبب رفض عائلة جليزر بيع النادي والديون البالغة مليار جنيه إسترليني.

ولا تزال ملكية مانشستر يونايتد المستقبلية غير مؤكدة بعد أن قالت عائلة جليزر في نوفمبر من العام الماضي، إنها تدرس احتمال بيعه.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن نقطة العزاء الوحيدة لجماهير مانشستر يونايتد، التي تريد خروج المالكين، هي الأخبار التي تفيد بأن عائلة جليزر لم تسحب أرباحًا في السنة المالية الماضية، بعد أن حصلت على حصة الأسد البالغة 33.5 مليون جنيه إسترليني في 2021/2022.

ومع ذلك، استفاد المالكون من مبلغ 1.75 مليون جنيه إسترليني بسبب ارتفاع سعر السهم على خلفية المراجعة الإستراتيجية الخاصة بهم، والتي تم إطلاقها قبل عام، وسط تفاؤل بأنهم مستعدون لبيع أسهمهم.