الحضري يهاجم حارس مرمى الزمالك قبل مواجهة الأهلي

وجه عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، انتقادات حادة لمحمد صبحي حارس مرمى الزمالك.

ويلعب الزمالك ضد الأهلي مساء اليوم الخميس في نهائي كأس السوبر المصري بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

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وقال الحضري عبر قناة "أون تايم سبورتس" إن مركز حراسة المرمى بنادي الزمالك يعيش حالة من عدم الاستقرار بسبب تبادل المشاركات بين محمد صبحي ومحمد عواد والحارس الصاعد محمود الشناوي في الموسم الماضي.

وأضاف:" محمد عواد خاض مباراة السوبر الإفريقي ضد الأهلي لإصابة محمد صبحي، ويجب تثبيت مشاركة محمد صبحي كحارس أساسي في تشكيل الزمالك لأنه الأفضل".

وتابع:" محمد صبحي أفضل من عواد، ولكنه خارج التركيز في الفترة الماضية وهو ما أصابني بالحزن؛ لأنني استعنت بصبحي من قبل في منتخب مصر وشارك في لقاء المغرب ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2021".

وواصل الحضري:" مدرب حراس الزمالك يتحمل المسؤولية؛ لأنه لا يستطيع تجهيز صبحي بالتركيز المعتاد الذي كان عليه في وقت تجربته مع فاركو".

وأتم قائلاً:" صبحي كان تركيزه وقتها في التدريبات من أجل تطوير مستواه والانضمام لمنتخب مصر وهو ما حدث بالفعل، ولكن بعد عودته للزمالك لا يعيش التركيز نفسه ، والآن مشاكل صبحي وعدم تركيزه في الفترة الأخيرة وعدم تدريبه بانتظام وكثرة إصاباته جعلت هذا المركز لا يعيش حالة استقرار".

وساهم عواد في تتويج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي بعد تألقه في ضربات الترجيح أمام الأهلي، كما قاد الفريق للتأهل لنهائي السوبر المصري بعد تصديه لضربة ترجيح من مصطفى فتحي لاعب بيراميدز.