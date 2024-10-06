مانويل جوزيه: أبوتريكة يتجاهل الرد على اتصالاتي (فيديو)

أكد البرتغالي مانويل جوزيه ،المدير الفني الأسبق للأهلي المصري، أن محمد أبوتريكة لاعبه الأسبق يتجاهل الرد على اتصالاته.

وقال جوزيه عبر قناة MBC MASR2 إن أبوتريكة كان لاعباً ممتازاً تمسك بضمه حين كان في صفوف الترسانة موضحاً أن أبوتريكة أراد بشكل دائم اللعب بصفة أساسية وعدم الجلوس بديلاً.

وأضاف"الترسانة كان فريقاً صغيراً بالمقارنة بالأهلي وأبوتريكة تطور بشكل رائع وصار أفضل لاعبي الكرة المصرية وقتها".

وأشار إلى أن أبوتريكة لم يتواصل معه بعد اعتزاله ولم يتحدث معه على الإطلاق بل وتجاهل الرد على اتصالاته.

وتابع "لا أعلم السبب وراء ذلك رغم أنني تعاملت معه بصورة طيبة واعتزلت التدريب كما أنه اعتزل كرة القدم".

وأكد جوزيه أنه سعيد بوصول الأهلي لرقم قياسي في عدد الانتصارات المتتالية مع المدرب الحالي السويسري مارسيل كولر موضحاً أنه أمر رائع أن يكسر الفريق الأرقام السابقة.

وأوضح أنه سحب شارة القيادة من عصام الحضري عام 2005 لأنه يفكر في مصلحته الشخصية أكثر من الفريق بالكامل.

وأضاف "الحضري لا يملك الصفات المطلوبة ليكون قائداً للفريق، وتفكيره كان في نفسه في المقام الأول".

وأشار إلى أنه تمسك بصفقة التعاقد مع الأنغولي فلافيو مهاجم بيترو أتلتيكو وكان هدافاً للدوري المحلي في بلاده موضحاً أن الإدارة طالبته بالاستغناء عن خدمات اللاعب ولكنه راهن على تألق فلافيو وهو ما حدث في النهاية.