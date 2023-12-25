بوكيتينو يأسف على إهدار الفرص المبكرة في هزيمة تشيلسي من وولفرهامبتون

وقال بوكيتينو للصحفيين: "لقد ارتكبنا خطأ، علينا أن نلوم أنفسنا. لهذا السبب لم نفز لأنه في الشوط الأول سنحت لنا بضع فرص للتسجيل.

"في الدوري الإنجليزي الممتاز إذا لم تكن حاسما بما يكفي عندما تتاح لك الفرص، فمن الممكن دائما أن تستقبل أهدافًا. لم نتنافس في الدقائق الخمس الأولى من الشوط الثاني واستقبلنا العديد من الركلات الركنية. في هذه اللحظات يتعلق الأمر بالمنافسة بشكل أفضل وأن تكون أقوى.

"أتفق مع أننا أعداء أنفسنا. لا أريد أن أسحب الأفضلية من وولفرهامبتون. لقد سجلوا وقاموا بعملهم. لكن في الشوط الأول كنا الفريق الأفضل. وبسبب الافتقار للقدرة على التسجيل لم نفز بالمباراة".

ويستضيف تشيلسي، صاحب المركز العاشر، كريستال بالاس بعد غد الأربعاء قبل أن يسافر إلى لوتون تاون يوم السبت المقبل.