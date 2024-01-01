أبرز اللاعبين المتاحين في الميركاتو بعد دخولهم الفترة الحرة من عقودهم

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن تشكيلة تضم أفضل اللاعبين المتاحين في الميركاتو الشتوي مع فتح باب الانتقالات رسميًّا في الدوريات الأوروبية في يناير الجاري.

وجاء على رأس اللاعبين المتاحين والذين دخلوا الفترة الحرة من عقودهم، والتي تتيح لهم التفاوض مع أي ناد دون الرجوع لأنديتهم، ثنائي ريال مدريد توني كروس ولوكا مودريتش، وجيرو نجم ميلان، وكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وقالت الصحيفة في تقريرها، اليوم الإثنين: "كما هو معتاد في مثل هذا الوقت، تبدأ أسماء لاعبي كرة القدم الذين تنتهي عقودهم في التداول بقوة، وقمنا بتجميع تشكيلة من اللاعبين الذين رغم انتهاء عقودهم مع أنديتهم الحالية، يمكن أن يناسبوا أي فريق في العالم".