أبرز اللاعبين المتاحين في الميركاتو بعد دخولهم الفترة الحرة من عقودهم
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن تشكيلة تضم أفضل اللاعبين المتاحين في الميركاتو الشتوي مع فتح باب الانتقالات رسميًّا في الدوريات الأوروبية في يناير الجاري.
وجاء على رأس اللاعبين المتاحين والذين دخلوا الفترة الحرة من عقودهم، والتي تتيح لهم التفاوض مع أي ناد دون الرجوع لأنديتهم، ثنائي ريال مدريد توني كروس ولوكا مودريتش، وجيرو نجم ميلان، وكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.
وقالت الصحيفة في تقريرها، اليوم الإثنين: "كما هو معتاد في مثل هذا الوقت، تبدأ أسماء لاعبي كرة القدم الذين تنتهي عقودهم في التداول بقوة، وقمنا بتجميع تشكيلة من اللاعبين الذين رغم انتهاء عقودهم مع أنديتهم الحالية، يمكن أن يناسبوا أي فريق في العالم".
أليكس ميريت
سيكون الرجل الذي سيدافع عن المرمى في التشكيلة المتاحة، ميريت حارس مرمى نابولي عمره 26 عامًا وهو أساسي في فرقة من أفضل فرق إيطاليا، من المدهش أن الفريق الإيطالي لم يجدد عقد لاعب كان منتظمًا منذ عام 2018، لديه ما يقرب من 250 مباراة مع نابولي وتشير بعض الشائعات إلى أنه يمكن أن يجدد عقده حتى عام 2025، ولكنه ابتداءً من يوم الإثنين، يمكنه التفاوض مع أي ناد آخر.
آرون وان-بيساكا
سيكون الدفاع مكونًا من آرون وان-بيساكا في الجهة اليمنى، إذ يبلغ النجم الشاب من العمر 26 عامًا ولعب 173 مباراة مع مانشستر يونايتد، وكل التقارير تشير إلى أنه قد يبقى في صفوف فريقه، رغم عدم تأكيد خبر تجديد عقده بعد.
ليوناردو سبينازولا
يتواجد في التشكيلة أيضًا الظهير الأيسر لنادي روما، الإيطالي ليوناردو سبينازولا، والذي ربطته عدة تقارير بإمكانية الانتقال لنادي الهلال السعودي.
وتعاقد روما مع سبينازولا (30 عامًا) في عام 2019 قادمًا من يوفنتوس، وقد خاض اللاعب مع "الذئاب" 130 مباراة عبر كل المسابقات، وأحرز 7 أهداف وقدم 19 تمريرة حاسمة.
وتبلغ القيمة السوقية الحالية للاعب الإيطالي 7.5 مليون يورو، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت".
مودريتش وكروس
سيستمر الحديث بالطبع عن الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس في ريال مدريد لفترة طويلة، إذ لا تزال المفاوضات مفتوحة لكلا اللاعبين، ولكن لا يُستبعد أي سيناريو لهما. وتم ربط مودريتش بإمكانية الانتقال للدوري السعودي في الآونة الأخيرة.
وبجانبهما، في هذا التشكيل، سيكون هناك أيضًا رابيوت، صاحب الـ28 عامًا، ما زال يحافظ على مستواه في يوفنتوس، كما سيظهر في التشكيلة لاعبان بمهارات فائقة مثل نيكولاس بيبي، لاعب طرابزون سبور التركي، وكارلوس فيلا، مهاجم لوس أنجلوس الأمريكي، ولا يعيش أيٌّ منهما في أفضل لحظاته، ولكن يمكن أن يكونا حلاً عاجلًا لأندية تبحث عن لاعبين مخضرمين.
وبالطبع يتواجد في القائمة الفرنسي كيليان مبابي، والذي تربطه عدة تقارير بإمكانية الانتقال إلى ريال مدريد، مع سعي نادي باريس سان جيرمان لتجديد تعاقده.