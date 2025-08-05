على طبق من ذهب.. 4 أشياء تقرب رونالدو وجيسوس من أول لقب مع النصر

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية نحو بطولة كأس السوبر السعودي، التي تشكل فرصة ذهبية لفريق النصر بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو ومدربه الجديد جورجي جيسوس لتحقيق أول لقب لهم مع الفريق.

المنافسة الشرسة على اللقب تبدو أقل حدة هذا الموسم، حيث يواجه النصر في نصف النهائي فريق الاتحاد، في مباراة حاسمة قد تكون مفتاحًا للوصول إلى النهائي والتتويج باللقب.

هناك 4 عوامل رئيسة تجعل طريق النصر نحو منصة التتويج أكثر سهولة هذا العام.

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1. حالة الاتحاد السيئة في الإعداد

يُعتبر الاتحاد المنافس الأقوى للنصر في نصف النهائي، لكنه يعاني من حالة إعداد سيئة للموسم الجديد، الفريق لم يظهر بالمستوى المأمول في مبارياته الودية، ويبدو أن هناك العديد من المشاكل الفنية والإدارية التي لم يتم حلها بعد.

هذا التراجع في مستوى الاتحاد يمنح النصر أفضلية كبيرة، حيث يدخل المباراة وهو في كامل جاهزيته، بينما يعاني خصمه من عدم الاستقرار.

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2. الاتحاد لا يزال بدون ميركاتو

على عكس النصر الذي أبرم صفقات قوية هذا الصيف، لم ينجح الاتحاد في تدعيم صفوفه بلاعبين جدد حتى الآن. هذا الأمر يضع الفريق في موقف صعب، حيث يضطر المدرب للاعتماد على التشكيلة ذاتها التي أنهت الموسم الماضي، والتي قد لا تكون كافية لمواجهة فريق النصر المدجج بالنجوم، افتقار الاتحاد للتدعيمات يجعله فريقًا يمكن التنبؤ بخططه؛ ما يسهل مهمة جيسوس في وضع خطة محكمة للفوز.

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3. انسحاب الهلال

يعد انسحاب الهلال من البطولة، بسبب مشاركته المتأخرة في كأس العالم للأندية من أهم العوامل التي تخدم مصلحة النصر.

الهلال، بطل سوبر الموسم الماضي، كان يمثل عقبة كبيرة أمام النصر في طريقه نحو اللقب، غياب الهلال عن المنافسة يزيل أقوى خصم تقليدي للنصر، ويمنحه فرصة ذهبية للظفر باللقب، هذا الغياب يقلل صعوبة الطريق أمام النصر، ويجعل الفوز باللقب هدفًا أقرب من أي وقت مضى.

4. تركيز شديد في النصر

يُظهر فريق النصر تركيزًا شديدًا هذا الموسم على تحقيق الألقاب، خاصة بعد أن غابت عن خزائنه في الموسم الماضي.

المدرب الجديد جورجي جيسوس يسعى لإثبات نفسه سريعًا، ويضع نصب عينيه الفوز بكأس السوبر كأول إنجاز له مع الفريق.

كما أن رونالدو، الذي لم يفز بأي لقب مع النصر حتى الآن، يبدو متعطشًا لرفع أول كأس بقميص العالمي. هذا التركيز الشديد، والرغبة في تحقيق الإنجازات، يمنح النصر دافعًا قويًّا للتفوق على خصومه.

ختامًا، تبدو الفرصة مواتية أمام النصر لتحقيق أول لقب في الموسم الجديد، خاصة مع الظروف المواتية التي تخدم مصالحه. فهل سيتمكن رونالدو وجيسوس من استغلال هذه الفرصة ورفع كأس السوبر، أو سيكون للاتحاد أو للأهلي والقادسية رأي آخر؟