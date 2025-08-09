ألغى رحلة مدريد.. الأهلي السعودي يقدم صفقة ميلوت بفيديو مثير

أعلن الأهلي السعودي، اليوم السبت، رابع صفقاته الجديدة لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد بالتعاقد مع الفرنسي إينزو ميلوت، قادماً من نادي شتوتغارت الألماني لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

وأصبح ميلوت أول صفقة أجنبية للأهلي في الموسم الجديد بعد التعاقد مع محمد عبد الرحمن ظهير أيمن الاتفاق وعبد الإله الخيبري ظهير أيسر الرياض وصالح أبو الشامات جناح الخليج.

أخبار ذات علاقة من وراء البحار إلى جدة.. من هو نجم الأهلي السعودي الجديد إنزو ميلو؟

وبدأ ميلوت، البالغ من العمر 23 عاماً، مسيرته الكروية في فئات الشباب بنادي موناكو الفرنسي، ولعب مع الفريق الأول عام 2020.

أخبار ذات علاقة مقابل 13 مليون يورو.. الأهلي السعودي يوافق على رحيل نجم الفريق

وقدم الأهلي الصفقة بمقطع فيديو رائع يظهر خلاله ميلوت وكأنه ألغى رحلة طيران إلى العاصمة الإسبانية مدريد للرحيل للأهلي في إشارة إلى اقتناص الصفقة من أنياب أتلتيكو مدريد الإسباني الذي تفاوض لضم اللاعب.

ورحل اللاعب الفرنسي في أغسطس 2021 إلى نادي شتوتغارت الألماني، وسجل في الموسم الماضي 6 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة خلال 29 مباراة بالدوري الألماني.

وشارك اللاعب خلال 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا وسجل هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة ولمع كأحد أبرز لاعبي خط الوسط المهاجم في البوندسليغا.

ودافع ميلوت عن منتخبات فرنسا السنية تحت 16 عاماً وتحت 17 عاماً وتحت 18 عاماً، كما خاض مع المنتخب الأولمبي 8 مباريات سجل خلالها هدفين، أحدهما في نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

أخبار ذات علاقة أحب مشاركة الحياة معك.. 7 صور رائعة من إجازة نجم الأهلي السعودي وزوجته (شاهد)

وأشاد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي، عبر بيان رسمي بصفقة ميلوت مؤكداً أنه لاعب يجمع بين الجودة الفنية والانضباط التكتيكي كما أنه قادم من الدوري الألماني المعروف بقوته البدنية وإيقاعه العالي.

وسينضم اللاعب الفرنسي إلى تدريبات الفريق خلال اليومين القادمين استعداداً لخوض لقاء القادسية يوم 20 أغسطس الجاري في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.