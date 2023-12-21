عمر السومة يعتزل دوليًا

وخلَت القائمة الأولية لمنتخب سوريا التي ستخوض نهائيات كأس آسيا في كرة القدم، من نجم الهجوم المخضرم عمر السومة، بحسب ما أعلنه الاتحاد السوري للعبة، الأربعاء، عبر حسابه على موقع فيسبوك.

وقال عمر السومة في تصريح مقتضب نشرته قنوات "الكاس" القطرية: "قررت الاعتزال دوليًا".

وقرّر الأرجنتيني هيكتور كوبر استبعاد عمر السومة (34 عامًا) لاعب العربي القطري وأحد أبرز نجوم الكرة السورية في الفترة الماضية.

وخاض السومة 31 مباراة دولية بقميص منتخب سوريا وسجل 20 هدفًا، وصنع هدفًا وحيدًا.