عمر السومة يعتزل دوليًا
أعلن النجم السوري عمر السومة مهاجم نادي العربي القطري اعتزاله اللعب دوليًا عقب استبعاده من قائمة منتخب بلاده التي ستخوض كأس أمم آسيا 2023.
وخلَت القائمة الأولية لمنتخب سوريا التي ستخوض نهائيات كأس آسيا في كرة القدم، من نجم الهجوم المخضرم عمر السومة، بحسب ما أعلنه الاتحاد السوري للعبة، الأربعاء، عبر حسابه على موقع فيسبوك.
وقال عمر السومة في تصريح مقتضب نشرته قنوات "الكاس" القطرية: "قررت الاعتزال دوليًا".
وقرّر الأرجنتيني هيكتور كوبر استبعاد عمر السومة (34 عامًا) لاعب العربي القطري وأحد أبرز نجوم الكرة السورية في الفترة الماضية.
وخاض السومة 31 مباراة دولية بقميص منتخب سوريا وسجل 20 هدفًا، وصنع هدفًا وحيدًا.
وشهدت قائمة المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر غياب مهاجم الشرطة العراقي محمود مواس، عن البطولة التي تستضيفها قطر بدءًا من 12 يناير المقبل.
وضمت القائمة 33 لاعبًا سيتم اختيار 26 منهم لخوض النهائيات القارية.
وفي غياب السومة (21 هدفًا في 40 مباراة دولية)، يعوّل "نسور قاسيون" على عمر خريبين (شباب الأهلي الإماراتي)، وعلاء الدين دالي (نفط ميسان العراقي).
كما استدعى كوبر المهاجم الكولومبي من أصول سورية بابلو صباغ، لاعب الوسط خليل إلياس المحترف، سابقًا، مع سان لورنسو الأرجنتيني والمدافع أيهم أوسو الذي سبق له تمثيل منتخب السويد.
وتخوض سوريا وديتين ضد قرغيزستان وماليزيا، الشهر المقبل، في دبي والدوحة تواليًا، استعدادًا لنهائيات كأس آسيا حيث وقعت في مجموعة تضمّ أستراليا، وأوزبكستان، والهند.