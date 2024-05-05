سر الجملة التي أشعلت الأزمة بين "أفشة" ومدرب الأهلي المصري

كشفت تقارير إعلامية عن آخر تطورات الأزمة بين محمد مجدي "أفشة"، نجم الأهلي، ومدربه مارسيل كولر، وسر الجملة التي قالها اللاعب في اجتماعه مع مدربه السويسري وتم تغريمه ماليا على إثرها.

وحقق النادي الأهلي فوزًا ثمينا على حساب الجونة بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري، مساء السبت.

وكان كولر قال في تصريحاته بشأن استبعاد أفشة من قائمة مباراة الجونة: "الموضوع بسيط، وكل اللاعبين جاهزون دون إصابات باستثناء عبد القادر والشناوي، وأختار قائمة كل مباراة ويتم استبعاد 12 لاعبًا تقريبًا".

فيما قال الإعلامي الرياضي هاني حتحوت: "أفشة اللي مزعله أن هناك أمور تقال من كولر في الإعلام والمؤتمرات الصحفية ولكنها لا تطبق على أرض الواقع، وإن صورته ممكن تنقل للجمهور إنه لاعب مقصر وهذا السبب الذي أتبع الصورة السيئة بعدم تحيته لمدربه أمام مازيمبي الكونغولي والتي لم يشارك بها".

وأضاف: "كولر قال في مؤتمره الصحفي أمس بعد الفوز على الجونة، إن استبعاد أفشة جاء بقرار فني، ولكن المعلومة التي حصلنا عليها إن اللاعب مستبعد بسبب غضب كولر من الموقف الأخير بينهما، ولكنه لم يرحل غاضبا من المعسكر كما تردد، والدليل أنه تواجد في تدريبات المستبعدين عن مباراة الأهلي والجونة".