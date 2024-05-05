سر الجملة التي أشعلت الأزمة بين "أفشة" ومدرب الأهلي المصري
كشفت تقارير إعلامية عن آخر تطورات الأزمة بين محمد مجدي "أفشة"، نجم الأهلي، ومدربه مارسيل كولر، وسر الجملة التي قالها اللاعب في اجتماعه مع مدربه السويسري وتم تغريمه ماليا على إثرها.
وحقق النادي الأهلي فوزًا ثمينا على حساب الجونة بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري، مساء السبت.
وكان كولر قال في تصريحاته بشأن استبعاد أفشة من قائمة مباراة الجونة: "الموضوع بسيط، وكل اللاعبين جاهزون دون إصابات باستثناء عبد القادر والشناوي، وأختار قائمة كل مباراة ويتم استبعاد 12 لاعبًا تقريبًا".
فيما قال الإعلامي الرياضي هاني حتحوت: "أفشة اللي مزعله أن هناك أمور تقال من كولر في الإعلام والمؤتمرات الصحفية ولكنها لا تطبق على أرض الواقع، وإن صورته ممكن تنقل للجمهور إنه لاعب مقصر وهذا السبب الذي أتبع الصورة السيئة بعدم تحيته لمدربه أمام مازيمبي الكونغولي والتي لم يشارك بها".
وأضاف: "كولر قال في مؤتمره الصحفي أمس بعد الفوز على الجونة، إن استبعاد أفشة جاء بقرار فني، ولكن المعلومة التي حصلنا عليها إن اللاعب مستبعد بسبب غضب كولر من الموقف الأخير بينهما، ولكنه لم يرحل غاضبا من المعسكر كما تردد، والدليل أنه تواجد في تدريبات المستبعدين عن مباراة الأهلي والجونة".
فيما كشف الإعلامي الرياضي أحمد حسن، عبر برنامجه: "فيه محاولات لإنهاء أزمة أفشة وكولر، وتردد العديد من الأخبار عن اعتراض اللاعب، ولكن ما حدث أن أفشة قال لكولر إنني أتمنى أن ما يقال في المؤتمرات هو ما يتم تنفيذه، خصوصا أن هناك لاعبين يعودون مباشرة من الإصابات ويشاركون، وهذه هي الجملة الوحيدة التي قيلت من اللاعب، وأثارت الأزمة مع مدربه، ولكن هو لم يعترض على عدم مشاركته ولكنه يتدرب بشكل جيد جدا ويجتهد لحجز مكانه أساسيا في الفريق، ولكن خالد بيبو، مدير الكرة، رأى أن ما فعله اللاعب نوع من الاعتراض وتم توقيع غرامة مالية عليه".
ويمتلك الأهلي 27 نقطة يحتل بها المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 13 مباراة، حقق الفوز في 8 لقاءات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر مباراتين أمام البنك الأهلي والزمالك، وسجل لاعبوه 29 هدفا، وتلقت شباكه 14.
ويواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر له الشهر المقبل، وستقام مباراة الذهاب يوم 18 مايو في تونس، بينما تقام مواجهة العودة يوم 25 مايو في القاهرة.