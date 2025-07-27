في ليلة تقديم دي باول.. ميسي يشاهد تعادل إنتر ميامي مع سينسيناتي (فيديو)

لعب إنتر ميامي مباراة متكافئة أمام سينسيناتي انتهت بالتعادل السلبي (0-0)، فجر اليوم الأحد، في ظل غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي "الموقوف".

وغاب ميسي عن اللقاء بعد أن قررت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) إيقافه لمباراة واحدة، إلى جانب زميله جوردي ألبا، بسبب تخلفهما عن المشاركة في مباراة كل النجوم، ورغم الغياب، حضر النجم الأرجنتيني اللقاء من إحدى المقصورات في ملعب "تشايس ستاديوم".

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ووصف خورخي ماس، الشريك في ملكية نادي إنتر ميامي، قرار الإيقاف بـ"القاسي"، مؤكداً أن ميسي كان "منزعجًا للغاية" من العقوبة التي حرمته من المشاركة في مباراة مهمة ضمن سعي الفريق لتحقيق لقب درع المشجعين للموسم الثاني على التوالي.

من جهته، تساءل مدرب إنتر ميامي، خافيير ماسكيرانو، عمّا إذا كانت الرابطة ستتخذ القرار نفسه لو كانت المباراة خارج أرض الفريق، قائلاً في تصريحاته عقب اللقاء: "عندما يتعلق الأمر بملء الملاعب وبيع التذاكر، لا أحد يشتكي".

وأضاف أن النادي أبلغ الرابطة بأن ميسي كان يعاني من الإرهاق نتيجة جدول المباريات المزدحم للفريق، مشددا: "الأمر غريب، ففي يوم يقولون شيئًا، وفي اليوم التالي يقولون شيئًا مختلفًا".

ودخل كل من إنتر ميامي وسينسيناتي المباراة وهما في أفضل حالاتهما، حيث حقق كل فريق ستة انتصارات في آخر سبع مواجهات.

وكان سينسيناتي تغلب على إنتر ميامي وميسي بثلاثية نظيفة، يوم الخميس الماضي، ويحتل حاليًا المركز الثاني في ترتيب سباق درع المشجعين برصيد 49 نقطة، فيما يأتي إنتر ميامي في المركز الخامس بـ42 نقطة.

وكان المدافع مايلز روبنسون قريبًا من تسجيل هدف الفوز لصالح سينسيناتي في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع، بعدما حول برأسه ركلة حرة نفذها المتألق إيفاندر، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود مخالفة.

وشهدت الدقائق الأولى من اللقاء تألق المهاجم المخضرم لويس سواريز، الذي صنع بضع تمريرات مذهلة، أبرزها تمريرة متقنة إلى فافا بيكولت، الذي ارتقى برأسه لكن الحارس رومان سيليتانـو تصدى لها ببراعة.

وقبل انطلاق المباراة، قدّم إنتر ميامي لاعبه الجديد، لاعب الوسط الأرجنتيني رودريغو دي باول، صديق ميسي المقرب وزميله في المنتخب الوطني، والذي وقّع رسميًا مع النادي يوم الجمعة، واستقبلته جماهير "تشايس ستاديوم" بحفاوة كبيرة، رافعين لافتات ترحيبية أثناء دخوله أرض الملعب.

وقال دي باول للجماهير: "سأقدّم كل ما أملك لهذا الفريق".