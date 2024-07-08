logo
رياضة

رسميًا.. الكويت يعلن مدربه الجديد بعد رحيل معلول

رسميًا.. الكويت يعلن مدربه الجديد بعد رحيل معلول
الكويت الكويتيالمصدر: حساب الكويت عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
08 يوليو 2024، 10:43 م

أعلن نادي الكويت الكويتي، مساء الاثنين، تعاقده مع المدرب المونتينغري نيبوشا يوفوفيتش لقيادة الفريق.

وقال نادي الكويت عبر بيان رسمي إنه تعاقد مع نيبوشا لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

ووجه الكويت الشكر لمدربه التونسي نبيل معلول على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وتولى نيبوشا قيادة الفيصلي الأردني، ووصل معه إلى وصافة البطولة العربية عام 2017 قبل خسارته أمام الترجي التونسي.

وقاد نيبوشا تدريب الزمالك المصري لفترة قصيرة كما قاد الصفاقسي، وحقق معه لقب كأس تونس.

وعمل نيبوشا صاحب الـ 49 عامًا مدربًا لأندية كاظمة الكويتي وهجر السعودي والشرطة العراقي والأهلي القطري قبل توليه قيادة خورفكان الإماراتي.

ويخوض الكويت معسكره حاليًا في تركيا استعدادًا للمشاركة في منافسات الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يلتحق نيبوشا بالكويت في تركيا حيث يقيم الفريق معسكره التحضيري للموسم الجديد.

ويستعد الكويت لبداية قوية للموسم المقبل حيث يستهل الدوري بمواجهة القادسية يوم 8 أغسطس المقبل، ثم يحل ضيفا على الأهلي البحريني في الملحق المؤهل لبطولة دوري أبطال آسيا يوم 14 من الشهر نفسه.

الكويت الكويتينبيل معلول

أخبار ذات صلة

حكم أوزبكي يدير مواجهة الشرطة والقوة الجوية في نهائي كأس العراق
حكم أوزبكي يدير مواجهة الشرطة والقوة الجوية في نهائي كأس العراق
ثنائي الوداد المغربي يرحل للدوري الجزائري
ثنائي الوداد المغربي يرحل للدوري الجزائري
ديوكوفيتش يتقدم إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس
ديوكوفيتش يتقدم إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس
الزمالك يفتح الباب أمام رحيل مصطفى شلبي
الزمالك يفتح الباب أمام رحيل مصطفى شلبي
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC