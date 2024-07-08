رسميًا.. الكويت يعلن مدربه الجديد بعد رحيل معلول

أعلن نادي الكويت الكويتي، مساء الاثنين، تعاقده مع المدرب المونتينغري نيبوشا يوفوفيتش لقيادة الفريق.

وقال نادي الكويت عبر بيان رسمي إنه تعاقد مع نيبوشا لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

ووجه الكويت الشكر لمدربه التونسي نبيل معلول على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وتولى نيبوشا قيادة الفيصلي الأردني، ووصل معه إلى وصافة البطولة العربية عام 2017 قبل خسارته أمام الترجي التونسي.

وقاد نيبوشا تدريب الزمالك المصري لفترة قصيرة كما قاد الصفاقسي، وحقق معه لقب كأس تونس.

وعمل نيبوشا صاحب الـ 49 عامًا مدربًا لأندية كاظمة الكويتي وهجر السعودي والشرطة العراقي والأهلي القطري قبل توليه قيادة خورفكان الإماراتي.

ويخوض الكويت معسكره حاليًا في تركيا استعدادًا للمشاركة في منافسات الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يلتحق نيبوشا بالكويت في تركيا حيث يقيم الفريق معسكره التحضيري للموسم الجديد.

ويستعد الكويت لبداية قوية للموسم المقبل حيث يستهل الدوري بمواجهة القادسية يوم 8 أغسطس المقبل، ثم يحل ضيفا على الأهلي البحريني في الملحق المؤهل لبطولة دوري أبطال آسيا يوم 14 من الشهر نفسه.