رسميا.. نجل زين الدين زيدان يغير جنسيته ويقرر الانضمام لمنتخب الجزائر

قرر الحارس الفرنسي من أصول جزائرية لوكا زيدان، نجل أسطورة ريال مدريد زين الدين زيدان رسميا تغيير جنسيته الرياضية من أجل الدفاع عن ألوان منتخب الجزائر بداية من أول فترة توقف دولي قادمة وفق ما أكته مصادر إخبارية وأكده الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وأكد الحساب الرسمي لمنتخب الجزائر على منصة "فيسبوك"، مساء اليوم الجمعة أن لوكا زيدان (27 عاما) بات مؤهلا رسميا للعب مع منتخب محاربي الصحراء بعد أن قرر تغيير جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى الجزائرية.

ورحب المنتخب بلاعبه الجديد كما نشر صورة لزيدان الابن محاطة بألوان الجزائر.

وخلال السنوات القليلة الماضية، أثار النزاع بين الجزائر وفرنسا حول ضم نجوم كرة القدم المزدوجي الجنسية جدلا واسعا بعد أن نجح منتخب فرنسا في استقطاب الكثير من النجوم ذوي الأصول الجزائرية المولودين بفرنسا وآخرهم ريان شرقي في يونيو وماغنيس أكليوش في أغسطس من العام الجاري.

وكشفت تقارير قريبة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن قرار لوكا، نجل أسطورة المنتخب الفرنسي زين الدين زيدان، تغيير انتمائه الدولي من فرنسا إلى الجزائر، يأتي رغبة في خوض كأس العالم 2026 مع "محاربي الصحراء".

ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة على طلب لوكا زيدان تغيير جنسيته الرياضية واللعب مع الجزائر بعد أن كان خاض بعض المباريات مع منتخب فرنسا للشباب (تحت 20 عاما).

ويلعب لوكا زيدان حاليا مع نادي غرناطة الإسباني في دوري الدرجة الثانية، وسبق له الظهور مع ريال مدريد في مباراتين فقط كما مع رايو فايكانو وإيبار أيضا في الدوري الإسباني.

وأثار انضمام لوكا زيدان إلى المنتخب الفرنسي جدلا واسعا حول قائمة حراس المرمى الذين سيعتمد عليهم المدرب فلاديمير بيتكوفيتش في المباريات الدولية المقبلة وأولها مواجهتين أمام الصومال وأوغندا في أكتوبر المقبل ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وتلعب الجزائر نهائيات كأس أمم إفريقيا في ديسمبر 2025 ويناير 2026 في المغرب وهي مسابقة سيكون لوكا زيدان مؤهلا ـ على الأرجح ـ للمشاركة فيها مع رفاق رياض محرز.

واقترب المنتخب الجزائري من التأهل لكأس العالم 2026 للمرة الخامسة في تاريخه إذ يكفيه فوز واحد من مواجهتي الصومال وأوغندا في الجولتين التاسعة والعاشرة من المجموعة السابعة.