دفعة قوية لريال مدريد قبل افتتاح مشواره في دوري أبطال أوروبا

تلقى نادي ريال مدريد دفعة معنوية قوية قبيل مواجهة مارسيليا الفرنسي، في مباراة الفريق الملكي الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

ويستهل ريال مدريد مسعاه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة 16 في تاريخه غدا الثلاثاء على أرضه أمام أولمبيك مارسيليا.

خبر سار قبل المباراة

انضم جود بيلينغهام إلى قائمة ريال مدريد المكونة من 23 لاعبًا لمباراة ريال مدريد ضد مارسيليا.

ويغيب لاعب خط الوسط الإنجليزي منذ يوليو، عندما خضع لعملية جراحية في الكتف لعلاج مشكلة مزمنة عانى منها منذ عام 2023.

وخضع بيلينغهام لعملية جراحية في كتفه الأيسر في 16 يوليو، بعد أيام من انتهاء مشاركة ريال مدريد في كأس العالم للأندية بعد خروجه من نصف النهائي على يد باريس سان جيرمان.

بعد العملية، كان من المتوقع أن يغيب بيلينغهام لمدة تتراوح بين 10 و12 أسبوعًا، مما يعني عودته الشهر المقبل، لكن تعافيه كان أسرع من الموعد المحدد.

وعاد بيلينغهام إلى التدريبات الأسبوع الماضي، وقد ضمه المدرب تشابي ألونسو إلى قائمة الفريق لمباراة الثلاثاء في البرنابيو.

كما انضم لاعب الوسط إدواردو كامافينغا إلى تشكيلة ريال مدريد، بعد أن غاب عن الملاعب حتى الآن هذا الموسم؛ بسبب مشكلة في الكاحل.