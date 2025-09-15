إعلام لبناني: عدة إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في النبطية

logo
رياضة

دفعة قوية لريال مدريد قبل افتتاح مشواره في دوري أبطال أوروبا

دفعة قوية لريال مدريد قبل افتتاح مشواره في دوري أبطال أوروبا
فريق ريال مدريدالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

تلقى نادي ريال مدريد دفعة معنوية قوية قبيل مواجهة مارسيليا الفرنسي، في مباراة الفريق الملكي الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

ويستهل ريال مدريد مسعاه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة 16 في تاريخه غدا الثلاثاء على أرضه أمام أولمبيك مارسيليا.

أخبار ذات علاقة

ألونسو يعترض على طرد هويسن

هناك ثقة.. تحرك رسمي من ريال مدريد لإلغاء طرد هويسين

 

خبر سار قبل المباراة

انضم جود بيلينغهام إلى قائمة ريال مدريد المكونة من 23 لاعبًا لمباراة ريال مدريد ضد مارسيليا.

ويغيب لاعب خط الوسط الإنجليزي منذ يوليو، عندما خضع لعملية جراحية في الكتف لعلاج مشكلة مزمنة عانى منها منذ عام 2023.

وخضع بيلينغهام لعملية جراحية في كتفه الأيسر في 16 يوليو، بعد أيام من انتهاء مشاركة ريال مدريد في كأس العالم للأندية بعد خروجه من نصف النهائي على يد باريس سان جيرمان.

تشابي ألونسو وبيلينغهام

 

 

أخبار ذات علاقة

لحظة طرد هويسن لاعب ريال مدريد

اعتراف رسمي بالخطأ.. عقوبة نارية تجاه حكم مباراة ريال مدريد وسوسيداد

 بعد العملية، كان من المتوقع أن يغيب بيلينغهام لمدة تتراوح بين 10 و12 أسبوعًا، مما يعني عودته الشهر المقبل، لكن تعافيه كان أسرع من الموعد المحدد.

وعاد بيلينغهام إلى التدريبات الأسبوع الماضي، وقد ضمه المدرب تشابي ألونسو إلى قائمة الفريق لمباراة الثلاثاء في البرنابيو.

كما انضم لاعب الوسط إدواردو كامافينغا إلى تشكيلة ريال مدريد، بعد أن غاب عن الملاعب حتى الآن هذا الموسم؛ بسبب مشكلة في الكاحل.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC