بعكس ما يفعله مع رونالدو.. تصرف غريب من غارناتشو تجاه هدية ميسي (صورة)

أقدم أليخاندرو غارناتشو، نجم منتخب الأرجنتين، على تصرف غريب تجاه قائد راقصي التانغو ليونيل ميسي.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة كولومبيا فجر الاثنين في نهائي النسخة الحالية لبطولة كوبا أمريكا 2024 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر روبرتو غارناتشو شقيق لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة عبر منصة إكس لسماعة مرسوم عليها علم الأرجنتين.

وكتب شقيق غارناتشو "ميسي أعطى 23 هدية للاعبين من هذه السماعة، أستطيع أن أقول رسميًا أنني تلقيت هدية من ليو".

وتنازل نجم منتخب الأرجنتين عن هدية ميسي لشقيقه في تصرف غريب أثار دهشة المتابعين.

في المقابل، يظهر غارناتشو ارتداءه قمصان كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال وأسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونشر نجم الأرجنتين صورته بقميص رونالدو من قبل عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي كما احتفظ بكرة أهداها له رونالدو من قبل.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل قلد احتفاله عقب التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي بعد التغلب على مانشستر سيتي.

وشارك غارناتشو صاحب الـ 20 عامًا مع منتخب الأرجنتين خلال النسخة الحالية لبطولة كوبا أمريكا خلال مباراة واحدة أمام بيرو بعد ضمان التأهل ولعب لمدة 66 دقيقة وتم تبديله.

وغاب ليونيل ميسي عن مباراة بيرو؛ بسبب الإصابة وشارك غارناتشو في تلك المواجهة.