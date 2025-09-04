logo
رياضة

الأعلى تقييماً.. ماذا قدم صالح أبو الشامات في مباراة السعودية ومقدونيا الشمالية؟

صالح أبو الشامات نجم المنتخب السعودي المصدر: حساب المنتخب السعودي عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
04 سبتمبر 2025، 5:52 م

خطف صالح أبو الشامات، نجم الأهلي السعودي، الأنظار في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الخميس بين منتخبي السعودية ومقدونيا الشمالية.

وفاز المنتخب السعودي على حساب مقدونيا الشمالية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على هامش معسكر الأخضر في التشيك.

 ويستعد المنتخب السعودي لخوض منافسات الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026.

ويلعب المنتخب السعودي ضد العراق وإندونيسيا في أكتوبر المقبل في مدينة جدّة بالمملكة.

 وحصل أبو الشامات على التقييم الأعلى في المباراة بواقع 8.2، بحسب موقع سوفا سكور.

وحصل الجناح الموهوب على هذا التقييم بعد أن صنع هدف التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة 45.

 وراوغ أبو الشامات مرة ولمس الكرة 62 مرة، كما قدم 40 تمريرة صحيحة من أصل 50، وصنع فرصتين محققتين من بينها هدف اللقاء.

وفاز أبو الشامات بالصراعات الثنائية 3 مرات من أصل 5 خلال 68 دقيقة لعبها.

وكان الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، قد استدعى أبو الشامات بعد استبعاد أيمن يحيى لاعب النصر للإصابة.

