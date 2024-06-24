الكشف عن رقم قميص إندريك مع ريال مدريد

وكشف الصحفي ماريو كورتيغانا عبر حسابه الرسمي بموقع إكس عن تواجد إندريك في مقر نادي ريال مدريد يوم 21 يوليو المقبل.

وأشار إلى أن ريال مدريد يرتب لتقديم الصفقة أمام جماهيره بشكل رسمي يوم 26 من الشهر المقبل.

وأوضح أن هناك احتمالية لتقديم الصفقة في ملعب "سانتياغو برنابيو" قبل سفر اللاعب مع الفريق لخوض الجولة التدريبية في الولايات المتحدة الأمريكية لبدء فترة الإعداد التي تشهد بعض المباريات الودية.