الكشف عن رقم قميص إندريك مع ريال مدريد
أبرم نادي ريال مدريد الإسباني صفقة مميزة لتدعيم هجومه بحسم التعاقد مع إندريك مهاجم منتخب البرازيل.
ومن المنتظر أن ينضم إندريك إلى فريقه الجديد عقب مشاركته في بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكشف الصحفي ماريو كورتيغانا عبر حسابه الرسمي بموقع إكس عن تواجد إندريك في مقر نادي ريال مدريد يوم 21 يوليو المقبل.
وأشار إلى أن ريال مدريد يرتب لتقديم الصفقة أمام جماهيره بشكل رسمي يوم 26 من الشهر المقبل.
وأوضح أن هناك احتمالية لتقديم الصفقة في ملعب "سانتياغو برنابيو" قبل سفر اللاعب مع الفريق لخوض الجولة التدريبية في الولايات المتحدة الأمريكية لبدء فترة الإعداد التي تشهد بعض المباريات الودية.
وأكد الصحفي الإسباني أن إندريك سيرتدي القميص رقم 16 مع ريال مدريد في الموسم المقبل.
وأعلن ريال مدريد أيضًا صفقة التعاقد مع كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا في الموسم المقبل لتدعيم خط الهجوم.
وارتبط ريال مدريد أيضًا بالتفاوض مع ليني يورو مدافع ليل الفرنسي لتدعيم الخط الخلفي بجانب ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ الألماني ومنتخب كندا.