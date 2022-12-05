الهلال السعودي يحدد مدد غياب لاعبيه الدوليين عن الملاعب بسبب الإصابات

لم يحدد الفريق الطبي للهلال السعودي موعد عودة الظهير الأيسر الدولي ياسر الشهراني الذي خضع لجراحة لعلاج كسر في وجهه إثر إصابته في كأس العالم لكرة القدم، بينما سيغيب الحارس محمد العويس أسبوعين والقائد سلمان الفرج 6 أسابيع والهداف سالم الدوسري نحو 3 أسابيع.

وودع "الأخضر" مونديال قطر من الدور الأول عقب خسارته أمام بولندا والمكسيك على التوالي في المجموعة الثالثة بدور المجموعات في كأس العالم.