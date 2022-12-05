الهلال السعودي يحدد مدد غياب لاعبيه الدوليين عن الملاعب بسبب الإصابات
لم يحدد الفريق الطبي للهلال السعودي موعد عودة الظهير الأيسر الدولي ياسر الشهراني الذي خضع لجراحة لعلاج كسر في وجهه إثر إصابته في كأس العالم لكرة القدم، بينما سيغيب الحارس محمد العويس أسبوعين والقائد سلمان الفرج 6 أسابيع والهداف سالم الدوسري نحو 3 أسابيع.
وودع "الأخضر" مونديال قطر من الدور الأول عقب خسارته أمام بولندا والمكسيك على التوالي في المجموعة الثالثة بدور المجموعات في كأس العالم.
وأعلن الاتحاد السعودي أواخر الشهر الماضي أن الشهراني خضع لجراحة في غدة البنكرياس بعد إصابته خلال الفوز 2/1 على الأرجنتين في افتتاح مباريات الفريق في كأس العالم.
وسقط الشهراني أرضا بعد تدخل مع الحارس العويس وغادر الملعب على محفة طبية في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
وتعرض الفرج لإصابة في الساق وسيغيب 6 أسابيع، حيث أصيب في نهاية الشوط الأول من الفوز التاريخي على الأرجنتين، بينما أصيب الدوسري في أربطة المفصل وقال حساب الهلال على "تويتر" إنه سيغيب من أسبوعين إلى 3 أسابيع.
أما علي آل بليهي سيغيب من 4 إلى 5 أسابيع بعد إصابته في العضلات الخلفية للفخذ خلال مشوار "الأخضر" في قطر، وأصيب الظهير الأيمن محمد البريك في عضلات الساق الخلفية وسيغيب 3 أسابيع.
وبعد الانتصار المدوي على الأرجنتين في أولى مبارياتها، خسرت السعودية 0/2 أمام بولندا لكن آمالها في التأهل تبددت بالهزيمة 1/2 أمام المكسيك.