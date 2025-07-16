إيقاف فريق أوروبي عن خوض مسابقات الأندية لمدة 10 سنوات بسبب التلاعب

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الأربعاء، إنه عاقب نادي آرسنال تيفات المونتينغري بإيقاف المشاركة في مسابقات الأندية لمدة 10 سنوات.

وجاءت العقوبة، التي تعد أطول عقوبة للأندية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعد تأكيد مزاعم بالتلاعب في نتائج المباريات خلال مواجهته مع نادي ألاشكيرت الأرميني في تصفيات دوري أبطال أوروبا في يوليو 2023.

واتخذت هيئة الرقابة والأخلاقيات والانضباط في اليويفا القرار بعد تحقيق مطول في التصفيات، إذ تعادل آرسنال تيفات 1-1 خارج ملعبه قبل أن يخسر 6-1 على أرضه أمام الفريق الأرميني.

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وقال اليويفا، في بيان، إنه سيطلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تمديد الإيقاف الذي يستمر حتى نهاية موسم 2034-2035، ليشمل المسابقات في جميع أنحاء العالم.

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وعاقبت هيئة الرقابة والأخلاقيات والانضباط لاعب آرسنال تيفات نيكولا شيليبتش، والمسؤول رانكو كرجوفيتش، بالإيقاف مدى الحياة، وعوقب لاعبان آخران بالإيقاف 10 سنوات.

كما غرمت الهيئة النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى في الجبل الأسود بمبلغ 500 ألف يورو.

وخاض نادي آرسنال تيفات منافسات بطولة تفادي الهبوط في الدوري المونتينغري لموسم 2024 ـ 2025، وحقق الفوز في المباراة الحاسمة على حساب لوفسين (4 ـ0) ليضمن المشاركة الموسم المقبل في الدوري الممتاز.