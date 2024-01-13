تعليق مثير من عبدالله العنزي بعد استبعاد نواف العقيدي
أثار عبدالله العنزي، حارس النصر السعودي السابق، جدلا بعد تعليقه على استبعاد نواف العقيدي، حارس النصر الحالي، من قائمة المنتخب السعودي النهائية المشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.
واستبدل الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية، اليوم السبت، ثلاثة لاعبين من قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس آسيا.
وأكد حساب المنتخب السعودي عبر منصة "إكس"، أن مانشيني استدعى الثلاثي محمد البريك وطلال حاجي ومحمد اليامي، بدلا من الثلاثي أيمن يحيى وعباس الحسن ونواف العقيدي.
وقال العنزي عبر حسابه على منصة "إكس" تعليقا على استبعاد العقيدي باعتباره الحارس الأكثر خبرة من باقي رفقائه المتواجدين مع المنتخب: "استبعاد أفضل حارس سعودي!، شكل المدرب يشوف شيء ما نشوفه، بالنسبة لي عارف البير وغطاه وغير مستغرب، شد حيلك يا نواف أنت الأفضل".
وفتح كلام العنزي التكهنات العديدة التي أثيرت عقب استبعاد العقيدي بوجود أزمة بين الحارس الشاب ومدربه الإيطالي، خاصة أن الحارس شارك في آخر تدريبات مع الفريق ولم يتم الإعلان عن إصابته.
يذكر أن العقيدي خاض مع النصر 25 مباراة هذا الموسم، بواقع 16 مباراة في دوري روشن، و6 بدوري أبطال آسيا، و3 في كأس الملك، وخرج بشباك نظيفة في 6 مباريات واستقبل 31 هدفا.
وبعد استبعاد العقيدي، يتبقى في قائمة حراس "الأخضر" الثلاثي محمد الربيعي وأحمد الكسار وراغد النجار.
ويلعب منتخب السعودية بطولة كأس آسيا ضمن المجموعة السادسة، ويفتتح مشواره بمواجهة عمان يوم الثلاثاء المقبل، ثم يواجه قرغيزستان في الجولة الثانية يوم 21 يناير، ويختتم دور المجموعات بمواجهة تايلاند بعدها بأربعة أيام.
وتستضيف قطر بطولة كأس آسيا 2023 خلال الفترة من 12 يناير الجاري وحتى العاشر من فبراير المقبل.