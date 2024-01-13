تعليق مثير من عبدالله العنزي بعد استبعاد نواف العقيدي

أثار عبدالله العنزي، حارس النصر السعودي السابق، جدلا بعد تعليقه على استبعاد نواف العقيدي، حارس النصر الحالي، من قائمة المنتخب السعودي النهائية المشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.

واستبدل الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية، اليوم السبت، ثلاثة لاعبين من قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس آسيا.

وأكد حساب المنتخب السعودي عبر منصة "إكس"، أن مانشيني استدعى الثلاثي محمد البريك وطلال حاجي ومحمد اليامي، بدلا من الثلاثي أيمن يحيى وعباس الحسن ونواف العقيدي.