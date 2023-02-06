كيف يتلقى داني ألفيس معاملة خاصة في السجن؟
تحدث شاهد زار "سجن بريانس 2" حيث يتواجد البرازيلي داني ألفيس لاعب برشلونة السابق والمتهم بقضية اغتصاب واعتداء جنسي على فتاة، لصحيفة "أس" عن المعاملة الخاصة التي يتلقاها الدولي البرازيلي في السجن.
ونفى الشاهد الذي رفض ذكر اسمه أو كشف وجهه للصحيفة الأخبار التي تحدثت عن أن داني ألفيس يعامل بطريقة خاصة ويحصل على امتيازات.
وبحسب الشاهد، فإن ألفيس يخرج لساحة السجن برفقة 4 مسؤولين ويبقى منفردا؛ لأنه رياضي مشهور وقضيته متابعة بشكل كبير ويتدرب لوحده.
وأكد الشاهد أنه لا يعرف إن كان ألفيس على اتصال ببقية السجناء لكنه يتلقى معاملة خاصة ويبقى منفردا لأنه لاعب مشهور ولسلامته، وقد يكون في زنزانة لوحده وهو ما ينفي أنه يتواجد برفقة سجين برازيلي اسمه كوتينيو.
وقال الشاهد: "لا أعرف كيف أخبرك لكن ما سمعته عند البوابات نعم هو بمفرده لأنه قضية مهمة وهو لاعب كرة قدم مشهور وكي لا يتسبب في مشاكل بين السجناء".
وقد تسبب المعاملة التفضيلية لألفيس انزعاجا لدى بقية السجناء، لكن بحسب الصحيفة فهذه الإجراءات عادية لضمان سلامة الفيس؛ لأنه لاعب مشهور وقضيته قضية رأي عام.
وقد تم نقل ألفيس من سجن بريانس 1 في 23 كانون الثاني / يناير الماضي لسجن بريانس 2؛ لضمان سلامته وأثناء إقامته في السجن الأول شارك في مباراة لكرة القدم.
ويملك ألفيس الحق في صرف 100 يورو يوميا أنفقها، بحسب الصحيفة، في شراء علب التونة واللبن ومواد التنظيف ومزيل للعرق ومشروبات الطاقة.