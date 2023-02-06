كيف يتلقى داني ألفيس معاملة خاصة في السجن؟

وأكد الشاهد أنه لا يعرف إن كان ألفيس على اتصال ببقية السجناء لكنه يتلقى معاملة خاصة ويبقى منفردا لأنه لاعب مشهور ولسلامته، وقد يكون في زنزانة لوحده وهو ما ينفي أنه يتواجد برفقة سجين برازيلي اسمه كوتينيو.

وقال الشاهد: "لا أعرف كيف أخبرك لكن ما سمعته عند البوابات نعم هو بمفرده لأنه قضية مهمة وهو لاعب كرة قدم مشهور وكي لا يتسبب في مشاكل بين السجناء".

وقد تسبب المعاملة التفضيلية لألفيس انزعاجا لدى بقية السجناء، لكن بحسب الصحيفة فهذه الإجراءات عادية لضمان سلامة الفيس؛ لأنه لاعب مشهور وقضيته قضية رأي عام.