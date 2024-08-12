وجه ماتياس يايسله مدرب النادي الأهلي، صدمة إلى جماهير فريقه، قبيل مواجهة الهلال في كأس السوبر السعودي غدًا الثلاثاء.

ويفتتح الأهلي نصف نهائي كأس السوبر السعودي بمواجهة مثيرة أمام الهلال غداً الثلاثاء.

وقال ماتياس يايسله مدرب الأهلي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إنه طالب إدارة الأهلي بالتعاقد مع لاعبين جدد مع نهاية الموسم الماضي، وذلك استعدادًا للموسم الجديد، ولكن لم يتم إبرام أي صفقة.

وردًا على سؤال حول صفقات فريقه التي لم تتم حتى الآن قال: "فيما يخص التعاقدات، نحن كجهاز فني رأينا متطلبات الفريق وأوصلناها للإدارة، ولكن الإدارة تعمل عليها".

وأضاف: "أتمنى أن يتم إنجاز تلك الصفقات بأسرع وقت".

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يذكر أن مباريات كأس السوبر السعودي لكرة القدم، ستكون البداية لتدشين منافسات الموسم الرياضي الجديد 2025-2024 في السعودية، والذي يقام بمشاركة أربعة أندية.

وتحتضن مدينة أبها، منافسات البطولة بمشاركة أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون، وذلك على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز لأول مرة، بعد نسخة ماضية أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، فيما أقيمت نسخة 2022 في الرياض.

وتنطلق منافسات السوبر السعودي، الثلاثاء، حيث يلتقي الهلال مع الأهلي، فيما يلتقي النصر مع التعاون في اليوم التالي، الأربعاء.

وستقام المباراة النهائية يوم 17 من الشهر ذاته بين الفائزين من مباراتي نصف النهائي.

ويبحث الأهلي عن افتتاحية مثالية لموسمه الجديد واستعادة لقب السوبر الغائب منذ 8 سنوات، حيث حقق اللقب مرة وحيدة عام 2016.