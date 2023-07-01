نادٍ سعودي يسعى للتعاقد مع كاراسكو من أتلتيكو مدريد
أفاد برنامج "ريليفو" الإسباني أن ناديًا سعوديا يسعى للتعاقد مع البلجيكي يانيك كاراسكو من أتلتيكو مدريد في السوق الصيفي الحالي.
وبحسب البرنامج، فإن ناديًا، لم يتم كشف اسمه، مهتم بالتعاقد مع كاراسكو، وأن النادي مستعد لدفع مبلغ لأتلتيكو مدريد للحصول عل توقيع اللاعب.
ويملك برشلونة حق التعاقد مع اللاعب مقابل 16 مليون يورو بموجب بند في صفقة انتقال المهاجم الهولندي ممفيس ديباي من برشلونة لأتلتيكو مدريد في يناير الماضي.
لكن يتردد أن برشلونة لا يملك المال اللازم للتعاقد مع كاراسكو؛ ولذلك قد يبقى اللاعب مع أتلتيكو مدريد أو ينتقل لنادٍ آخر بما في ذلك إلى السعودية.
وينتهي عقد كاراسكو، البالغ من العمر 29 عاما، مع أتلتيكو مدريد في يونيو 2024.
وانضم كاراسكو لأتلتيكو مدريد أول مرة في 2015 قادما من موناكو وغادر الفريق الإسباني إلى داليان برو في 2018 ثم عاد لأتلتيكو مدريد معارا في يناير 2020، قبل أن يعود للنادي الإسباني بشكل دائم في سبتمبر 2020.
ولعب كاراسكو لأتلتيكو مدريد 263 مباراة، سجل فيها 47 هدفا وصنع 44، في حين لعب 105 مباريات لموناكو، سجل فيها 20 هدفا وصنع 24.
ونال كاراسكو مع أتلتيكو مدريد لقبا في الدوري الأوروبي ولقبا في الدوري الإسباني.