كلوب: ليفربول سيواجه اختبارًا صعبًا أمام توتنهام
حذَّر المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول من الاختبار الصعب أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي، غدًا السبت، بينما أشاد بأنجي بوستيكوجلو بعد بداية رائعة له في النادي اللندني.
ويستمتع توتنهام، رابع الترتيب، بأفضل انطلاقة له في الدوري الإنجليزي خلال 57 عامًا بينما يطارد ليفربول الثاني في الترتيب انتصاره السادس على التوالي بالدوري والثامن بجميع المسابقات.
وتسلَّم بوستيكوجلو، الذي أنهى مسيرته مع سيلتيك الإسكتلندي بتحقيق ثلاثية من الألقاب المحلية قبل الانضمام إلى توتنهام في يونيو الماضي، فريقًا أنهى، الموسم الماضي، في المركز الثامن بالدوري الإنجليزي، وباع هدافه التاريخي هاري كين إلى بايرن ميونيخ.
وقال كلوب، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي: "إنه اختبار صعب حقًا، ولا يمكنني تذكر أي مباراة سهلة، ولعبنا أمام نيوكاسل وكانت مواجهة قوية وأمام تشيلسي أيضًا، وكل المباريات خارج ملعبنا صعبة، والمباريات على أرضنا ليست سهلة".
وأضاف: "توتنهام يمضي بشكل رائع، وأنجي يبدو شخصًا مثيرًا للإعجاب وأتوق لمقابلته حقًا".
وتابع كلوب: "إذا شاهدت مباريات سيلتيك ستدرك مدى براعته، يلعب كرة قدم جيدة في عام رحل فيه هاري كين، ويؤدي عمله بإتقان، ومن المثير مشاهدة مبارياتهم".
وواصل: "ستكون مواجهة صعبة على الطرفين".
وعلى الأرجح سيعود ترينت ألكسندر أرنولد نائب قائد ليفربول من إصابة بعضلات الفخذ الخلفية، لكن لاعب الوسط الإسباني ستيفان بايسيتيك (18 عامًا) يواجه "مشكلة بسيطة في ربلة الساق" فيما يستمر غياب تياغو ألكانتارا.
وأوضح المدرب الألماني "تدرب ترينت، أمس، وسيتدرب، اليوم، وسنتخذ قرارًا بشأنه، ويبدو أنه قادر على اللعب".
كما امتدح لاعب الوسط الجديد دومينيك سوبوسلاي (22 عامًا) المنضم من لايبزيغ في يوليو الماضي.
وقال: "الفتى مبهر، ذكي جدًا، ولطيف للغاية، ومقرّب من الجميع، ويتمتع بجاذبية، وكان سعيدًا بالانضمام لنا، وهذا رائع، ولم يلعب أبدًا في مركزه الحالي لكننا نتعلم سويًا، ومن المبهج العمل معه".