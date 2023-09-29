كلوب: ليفربول سيواجه اختبارًا صعبًا أمام توتنهام

حذَّر المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول من الاختبار الصعب أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي، غدًا السبت، بينما أشاد بأنجي بوستيكوجلو بعد بداية رائعة له في النادي اللندني.

ويستمتع توتنهام، رابع الترتيب، بأفضل انطلاقة له في الدوري الإنجليزي خلال 57 عامًا بينما يطارد ليفربول الثاني في الترتيب انتصاره السادس على التوالي بالدوري والثامن بجميع المسابقات.

وتسلَّم بوستيكوجلو، الذي أنهى مسيرته مع سيلتيك الإسكتلندي بتحقيق ثلاثية من الألقاب المحلية قبل الانضمام إلى توتنهام في يونيو الماضي، فريقًا أنهى، الموسم الماضي، في المركز الثامن بالدوري الإنجليزي، وباع هدافه التاريخي هاري كين إلى بايرن ميونيخ.