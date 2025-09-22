3 أدلة مهمة.. هل اتخذ الهلال قرارا صائبا بإسقاط اسم كانسيلو من قائمته؟

طرح برنامج "أكشن مع وليد" سؤالا مهما على ضيوفه بعد القرار الذي اتخذته إدارة نادي الهلال السعودي بإسقاط اسم البرتغالي جواو كانسيلو، نجم الفريق، من القائمة بعد الإصابة الأخيرة التي لحقت به وستبعده عن مباريات "الزعيم" الفترة المقبلة.

واستبعدت إدارة النادي العاصمي الظهير الدولي البرتغالي من القائمة المحلية عقب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، ستبعده فترة طويلة عن الملاعب، ويحتاج على إثرها إلى برنامج علاجي وتأهيلي يمتد من ستة إلى ثمانية أسابيع حسبما كشف عنه النادي، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، مساء الأحد.

وأصيب كانسيلو خلال مواجهة الدحيل القطري التي كسبها فريقه بنتيجة 2-1، الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، وتم قيد البرازيلي ماركوس ليوناردو في القائمة المحلية بدلا منه.

وتساءل البرنامج، هل اتخذت إدارة الهلال القرار الصائب بشأن كانسيلو أو لا؟.. وهو ما أجاب عنه الإعلامي الرياضي عماد السالمي، قائلًا: "قرار 100% صحيح، لأنه سيغيب لمدة 8 أسابيع عن مباريات مهمة مثل الدوري وكأس الملك والنخبة الآسيوية، وحمد اليامي يقدم مستويات جيدة في مكان كانسيلو ذاته، والهلال لن يضمن عدم إصابته مجددًا بعد عودته من التأهيل، ويجب التعامل معه على هذا الأساس وليس موهبته وتاريخه".

وقال الإعلامي صالح أبو نخاع: أحيي إدارة الهلال بقرار إبعاد كانسيلو، لأن مثل هذه القرارات هي ما تجعل النادي في الصدارة ومنافسا قويا ويحصد البطولات، والنادي في يوم من الأيام استغنى عن نيمار وكان هو اسما كبيرا من الفئة A، وأيضا تم الاستغناء عن ميتروفيتش والآن كانسيلو وكلها قرارات إيجابية تصب في صالح النادي، ولا يمكنني أن أتعاطف مع لاعب على حساب النادي، ولذلك هو قرار جريء وصحيح 100%".

فيما قال الإعلامي إبراهيم العنقري: "أنا مع القرار لأن الفريق بحاجة لمهاجم أكثر من ظهير وهذا قرار من يختلف عليه لا يوجد لديه رؤية لمصلحة الفريق العامة.. وبالتالي هو قرار لا بد منه، ولكن كثرة الإصابات العضلية بالفريق تحتاج لدراسة والتوقف أمامها ويجب معالجتها".