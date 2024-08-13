قرر قاضي المعارضات في محافظة مرسى مطروح، حبس أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك المصري، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بدهس شرطي؛ مما أسفر عن مصرعه متأثرًا بجراحه.

وكان أحمد فتوح تعرض لحادث سير، واصطدم بأحد رجال الشرطة، على طريق الساحل الشمالي مطلع هذا الأسبوع، وتم القبض على لاعب الزمالك، وتقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان فتوح في طريقه عائدا إلى القاهرة، برفقة زميله حارس مرمى الزمالك محمد صبحي.

وأحيل فتوح إلى النيابة، بينما غادر صبحي؛ نظرا لأن السيارة هي سيارة الظهير الأيسر للفريق الأبيض، ولأنه لم يكُن على مقعد القيادة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية في مطروح على اللاعب، والسيارة الملاكي المتسببة في الحادث، وتبين تهشمها في المقدمة، والزجاج الأمامي للسيارة، وبابها.

كما تم تحويل اللاعب إلى مستشفى العلمين لإجراء تحليل مخدرات، وحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وانتداب لجنة فنية من مهندسي الإدارة العامة لمرور مطروح لفحص سيارة لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، وإعداد تقرير فني وافٍ عن مدى سلامة الفرامل، علاوة على إعداد تقرير حول ملابسات الحادث لتحديد أسبابه.