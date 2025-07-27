مفاجأتان كبيرتان.. 6 ملاحظات مهمة من مباراة برشلونة وفيسيل كوبي

حقق نادي برشلونة فوزًا وديًا على فيسيل كوبي الياباني بنتيجة 3-1 في أول مباراة ضمن استعداداته للموسم الجديد.

سجل أهداف برشلونة غارسيا وروني بردغجي ودرو فرناندز، بينما جاء هدف الفريق الياباني من خطأ في الخروج بالكرة من باو كوبارسي.

وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع لامين يامال، لفت أكثر من لاعب آخر الأضواء بشكل كبير، وهو ما أسعد هانزي فليك بشدة.

وينتظر برشلونة موسمًا صعبًا للغاية، سواء على مستوى المنافسة المحلية أم في دوري أبطال أوروبا بعدما غادر البطولة من نصف النهائي الموسم الماضي.

ملاحظات هامة

تحدث الإعلامي ‏سانتي أوفال عن بعض الاستنتاجات المهمة من أول مباراة ودية لبرشلونة هذا الموسم.

وفقًا لأوفال فإن جوان غارسيا يُعد صفقة ناجحة تمامًا، سواء من حيث السعر أم التوقيت رغم أن الأمور لا تزال في بدايتها.

ويرى الإعلامي الإسباني أن روني بردغجي لن يقضي وقتًا طويلًا مع فريق الرديف، فهو تعزيز ممتاز لمركز يحتاجه الفريق، خاصة بالبحث عن بديل للامين يامال، وكان هو بالفعل المفاجأة الأولى.

ووضع الشاب درو بصمته سريعًا ليؤكد أنه لاعب مختلف، ويبدو أنه سيكون الاسم التالي الذي يصعد للفريق الأول مع روني.

بعكس الأسماء السابقة لم يلعب هيكتور فورت دقيقة واحدة؛ لأن توظيف إريك غارسيا كظهير إلى جانب وجود كوندي يضعه في موقف صعب داخل الفريق الأول.

وفي حال استخدم فليك إريك غارسيا كظهير فإن كريستنسن سيكون له مكان مضمون في قائمة الفريق، بعكس فورت الذي سيتضرر من هذه الوضعية.

وخطف الشاب غوفري تورينتس الأنظار أيضًا، حيث يبدو لاعبًا موهوبًا جدًا ويمتلك شخصية قوية على أرض الملعب.