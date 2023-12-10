ديربي القمة في كتالونيا.. صراع تلاميذ غوارديولا بين تشافي وميشيل

يستضيف برشلونة على ملعبه لويس كومبانيس الأولمبي منافسه جيرونا اليوم الأحد في ديربي كتالوني في مباراة مرتقبة لحساب الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

وسيمنح الفوز لجيرونا صعوده منفردًا لصدارة ترتيب الدوري الإسباني، مستغلًا تعادل ريال مدريد 1/1 مع ريال بيتيس أمس السبت.

في حين يعني فوز برشلونة صعوده للمركز الثاني بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر برصيد 39 نقطة.

وتترقب الجماهير الصراع التكتيكي بين تشافي مدرب برشلونة وميتشيل مدرب جيرونا.

ويفضل كلا المدربين كرة القدم الهجومية التي تشبه إلى حد بعيد الكرة التي يقدمها مانشستر سيتي مع بيب غوارديولا.