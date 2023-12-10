تشافي وميشيل
تشافي وميشيلsport.es

ديربي القمة في كتالونيا.. صراع تلاميذ غوارديولا بين تشافي وميشيل

ميشيل قاد جيرونا في 107 مباريات في جميع المسابقات فاز في 53 وتعادل 21 وخسر 33.

يستضيف برشلونة على ملعبه لويس كومبانيس الأولمبي منافسه جيرونا اليوم الأحد في ديربي كتالوني في مباراة مرتقبة لحساب الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

وسيمنح الفوز لجيرونا صعوده منفردًا لصدارة ترتيب الدوري الإسباني، مستغلًا تعادل ريال مدريد 1/1 مع ريال بيتيس أمس السبت.

في حين يعني فوز برشلونة صعوده للمركز الثاني بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر برصيد 39 نقطة.

وتترقب الجماهير الصراع التكتيكي بين تشافي مدرب برشلونة وميتشيل مدرب جيرونا.

ويفضل كلا المدربين كرة القدم الهجومية التي تشبه إلى حد بعيد الكرة التي يقدمها مانشستر سيتي مع بيب غوارديولا.

جيرونا يقدم كرة قدم عصرية، ولا عجب أن نرى النتائج المميزة التي يحققها الفريق هذا الموسم.

وسبق أن لعب تشافي البالغ من العمر 43 عامًا تحت قيادة غوارديولا في برشلونة 4 مواسم حقق خلالها أفضل إنجازات في تاريخ برشلونة أبرزها سداسية موسم 2008/2009، كما تزاملا 3 مواسم كلاعبين في برشلونة أيضًا.

ويقارن العديد من اللاعبين بين غوارديولا وتشافي وقال إلكاي غوندوغان عن التشابه بينهما: "يركز غوارديولا على اللعب التموضعي، كان المطلوب أن نجد المساحات المناسبة ونعثر على اللاعب الحر دائمًا".

وأضاف: "تشافي يشبه غوندوغان كثيرًا، إنهما تدربا في المكان ذاته، وحصلا على نفس تعليم كرة القدم، وواجها المتطلبات ذاتها، إنهما يتحدثان عن نفس أسلوب لعب كرة القدم".

غوارديولا وميتشيل يرتبطان بأن مانشستر سيتي وجيرونا يرتبطان بمجموعة "سيتي غروب".

ميتشيل والكرة العصرية

ويقدم جيرونا كرة قدم عصرية، ولا عجب أن نرى النتائج المميزة التي يحققها الفريق هذا الموسم، والتي فاجأوا فيها الجميع على الإطلاق.

ولم يمكن لأحد أن يتخيل أنه في هذه المرحلة من الموسم (بعد 15 جولة) سيكون جيرونا متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإسباني أو يحتل المركز الثاني أو الثالث.

وحقق جيرونا الفوز 12 مرة وتعادل مرتين وخسر مرة وحيدة وكانت أمام أتلتيكو مدريد في الليغا

ويرتبط غوارديولا وميتشيل بأن مانشستر سيتي وجيرونا يرتبطان بمجموعة "سيتي غروب".

ولا شك أن ميشيل هو مهندس اللحظة الممتازة التي يعيشها جيرونا، حيث كان قادرًا على تشكيل كتلة صلبة في الدفاع، مع تقديم كرة قدم سلسة وهجومية.

ميشيل قاد جيرونا في 107 مباريات في جميع المسابقات فاز في 53 وتعادل في 21 وخسر في 33.

فرصة ميشيل

ولا شك أن الفوز على برشلونة قد يفتح الفرصة أمام ميشيل لتولي تدريب فريق كبير الموسم المقبل أو في المستقبل القريب.

وينتهي عقد ميشيل مع جيرونا في 2026 في حين ينتهي عقد بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي في 2025.

وقالت الصحيفة قبل أيام: "ميشيل، الذي قاد فريق جيرونا كزعيم مفاجئ للدوري الإسباني، أثار إعجاب غوارديولا ومن حوله بالفعل".

وبعد فترات قضاها في تدريب رايو فايكانو وهويسكا، تولى ميشيل البالغ من العمر 47 عامًا تدريب جيرونا في يوليو 2021.

منذ ذلك الحين، قاد ميشيل جيرونا في 107 مباريات في جميع المسابقات مع النادي الإسباني، فاز في 53 وتعادل في21 وخسر في 33.

لكن، ورغم ما قدمه ميشيل مع جيرونا فإنه قد يكون عليه الانتظار لتولي تدريب فريق كمانشستر سيتي

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