قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب تقديم شكوى رسمية ضد مروان حمدي، لاعب بيراميدز، بسبب تجاوزه في حق جماهير النادي عقب مواجهة الفريقين، مساء الإثنين، في الدوري المصري.

وأظهرت كاميرات المباراة وبعض مقاطع الفيديو المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، عقب انتهاء اللقاء، توجيه حمدي ألفاظا مشينة ضد النادي الأهلي وجماهيره.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "محمود الخطيب رئيس النادي طلب من اللجنة القانونية تقديم شكوى رسمية ضد اللاعب على الفور لاتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية".

وأضاف: "مجلس إدارة الأهلي لن يتنازل عن الشكوى، ولن يتهاون في حق النادي وجماهيره على خلفية التجاوز الذي صدر من اللاعب".

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وأتم: "الخطيب طلب أيضا ملفاً كاملاً بالتجاوزات التي فعلها مسؤولو بيراميدز واللاعبون قبل وأثناء وبعد المباراة لتقديم شكوى أخرى ضدهم".

وذكرت تقارير صحفية مصرية أن مروان حمدي، يواجه خطر الإيقاف لمدة 6 مباريات، وغرامة 50 ألف جنيه، بسبب ما بدر منه عقب مباراة الأهلي، بعد خروجه عن النص، وتوجيه فعل مشين تجاه أحد عناصر اللعبة.

وتنص لائحة رابطة الأندية على، أن "أي فعل فاضح أو إشارات مشينة على أحد عناصر اللعبة، بمن فيهم الحكم أو أحد مساعديه، أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة، يتوجب الإيقاف 6 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه".

وفاز الأهلي على بيراميدز بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 66 نقطة من 26 مباراة، فيما تجمد رصيد "السماوي" عند 68 نقطة، جمعها من 29 لقاء.