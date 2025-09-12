فيليبسن يفوز بالمرحلة 19 من سباق إسبانيا للدراجات وفينغارد يبتعد بالصدارة

حقق البلجيكي ياسبر فيليبسن انتصاره الثالث في إحدى مراحل سباق إسبانيا للدراجات هذا العام، بعدما انطلق منفردا في النهاية ليفوز بالمرحلة 19، فيما أضاف يوناس فينغارد متصدر الترتيب العام أربع ثوان إضافية لتفوقه على جواو ألميدا.

وبعد 160 كيلومترا من المسافة المسطحة نسبيا في وسط إسبانيا، انطلق فيليبسن متسابق فريق ألبيسين ديكونينك إلى المقدمة قرب النهاية، دون أن يتمكن أحد من اللحاق به.

وكان الدنماركي مادس بيدرسن أول من حاول اللحاق بفيليبسن، لكن متسابق فريق ليدل تريك لم ينجح في مسعاه ليعبر خط النهاية في المركز الثاني، وجاء الفنزويلي أورليوس أولار (موفيستار) ثالثا.

وأنهى فينغارد المرحلة بأمان ضمن المجموعة الرئيسية بعد أن حصل على أربع ثوان إضافية في سباق السرعة المتوسط في سالامانكا على بعد 60 كيلومترا من النهاية، مستغلا غفلة منافسه المباشر ألميدا.

وستقدم المرحلة قبل الأخيرة يوم السبت طريقا جبليا صعبا يضم أكثر من 4000 متر من الصعود، وهو ما يمثل آخر فرصة واقعية لألميدا للحاق بفينغارد.

ومع عدم وجود فرصة أمام المتسابقين لمنافسته منذ فوزه بالمرحلة الثامنة في سرقسطة، اغتنم فيليبسن الفرصة بانطلاقة سريعة على طريق صاعد إلى خط النهاية بعد أن تلقى مساعدة مثالية من فريقه.

وخسر فينغارد، الذي يقترب من أول انتصار له بسباق إسبانيا بعد فوزه مرتين بسباق فرنسا للدراجات، بعض الثواني في مرحلة ضد الساعة أمس الخميس لكنه وسع الفارق مع ألميدا بفضل هجوم ماكر في وسط سالامانكا.

وبعد أن فشل فريق الإمارات أكس.آر.جي الذي يمثله ألميدا في ملاحظة حركته، انطلق فينغارد ليقود المجموعة الصدارة عبر خط السرعة المتوسطة خلف ياكوب أوتروبا، الذي قضى نصف السباق وحيدا بعد انطلاقة فردية مبكرة.

وبدا فينغارد مرتاحا في القميص الأحمر لمتصدر الترتيب العام، لكن الثواني الأربع الإضافية ستعطيه دفعة قبل المرحلة التي تمتد لمسافة 165 كيلومترا التي تقام السبت، وتنتهي في بولا ديل موندو في الجزء العلوي من ممر نافاسيرادا الجبلي.

واحتفظ البريطاني توم بيدكوك (كيو 36.5 برو سايكلنج) بالمركز الثالث في الترتيب العام اليوم، وسيبدأ المرحلة قبل الأخيرة متأخرا بفارق دقيقتين و43 ثانية عن أقرب منافسيه سعيا لحسم أول مركز له على منصة التتويج في الترتيب العام في إحدى السباقات الكبرى.

ويحتل الأسترالي جاي هيندلي (رد بول-بورا هانزجروهه) المركز الرابع في الترتيب العام بفارق 39 ثانية عن بيدكوك.