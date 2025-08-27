ريال مدريد يخطط لتوجيه "ضربة موجعة" لبايرن ميونخ

كتب – نور الدين ميفراني

عزز ريال مدريد صفوفه بشكل كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية وصرف نحو 180 مليون يورو، وكان خط الدفاع المستهدف الأكبر بالتعاقد مع 3 لاعبين بسبب المعاناة التي عاشها الفريق الملكي الموسم الماضي.

وما زال ريال مدريد مرتبطًا بعدة لاعبين في سوق الانتقالات، خصوصًا في الدفاع سواء في الصيف الحالي أو صيف 2026.

أخبار ذات علاقة رابطة الليغا تفتح تحقيقا بعد مباراة أوفييدو وريال مدريد بسبب مبابي وفينيسيوس

وارتبط اسم الميرنغي بإمكانية التعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كونتي، لاعب ليفربول، الذي لم يجدد عقده الذي سينتهي صيف 2026، وتحدثت تقارير إعلامية عن إمكانية التعاقد معه هذا الصيف بدفع مبلغ صغير أو انتظار نهاية عقده والتعاقد معه في صفقة حرة.

لكن الفريق الملكي يضع مدافعًا فرنسيًّا آخر ضمن اهتماماته وهو دايوت أوباميكانو، البالغ من العمر 27 عامًا، والذي تجد إدارة بايرن ميونخ صعوبة في تجديد عقده الذي سينتهي في صيف 2026.

أخبار ذات علاقة حسم مستقبل رودريغو مع ريال مدريد

وتراقب إدارة ريال مدريد وضع المدافع الفرنسي وتطورات تجديد عقده في انتظار دخوله المرحلة الحرة في يناير 2026 للتفاوض معه وخطفه في صفقة انتقال حر.

وبحسب ما ذكره الصحفي الألماني كريستيان فالك، المختص في أخبار سوق الانتقالات، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع أوباميكانو، ويحاول إغراءه بعقد ضخم لضمه مجانًا في الصيف المقبل.

وأضاف أن "موقف اللاعب واضح وهو إذا لم يقم بايرن ميونخ بمزيد من التسهيلات من الناحية المالية، فإن التوصل إلى اتفاق سيكون صعبًا للغاية والرحيل المجاني سيكون بعد نهاية الموسم".

وعزز ريال مدريد صفوفه في السنوات الأخيرة بصفقات حرة ودون دفع رسوم انتقال، كان أبرزها المدافع النمساوي دافيد ألابا، والمدافع الألماني أنطونيو روديغر بعد انتهاء عقده مع تشيلسي، والمهاجم النجم الفرنسي كيليان مبابي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، والظهير الأيمن الإنجليزي ألكسندر أرنولد بعد نهاية عقده مع ليفربول.

انضم دايوت أوباميكانو إلى بايرن ميونخ في صيف 2021 قادمًا من لايبزيغ، بعدما قام النادي البافاري بتفعيل الشرط الجزائي في عقده والذي كان يبلغ 42.5 مليون يورو.