اسم غير متوقع.. أكثر لاعب فاجأ ريبيرو في تدريبات الأهلي

كشفت تقارير إعلامية عن أكثر لاعب لفت نظر الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي المصري، خلال تدريبات الفريق الأحمر الأخيرة، مبديا إعجابه بإمكانياته.

وخاض الأهلي مواجهة ودية ضد إنبي، مساء أمس الثلاثاء، عقب العودة من معسكر الفريق الذي أقيم في تونس، حيث حقق الفريق الأحمر الفوز بنتيجة "2-0".

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ويسعى مدرب الأهلي، لتجهيز جميع اللاعبين قبل الموسم الجديد بالإضافة إلى الاستقرار على التشكيل الأنسب لبداية الموسم بالأخص بعد الوفرة الهجومية التي يشهدها الفريق في الوقت الحالي.

وسجل أهداف مباراة الأهلي وإنبي محمد مجدي "أفشة" ومحمود حسن "تريزيغيه"، لتكون هذه الودية الثالثة التي يحقق الأهلي فيها الفوز بعد الملعب التونسي والبنزرتي التونسي في المعسكر الذي أقيم في تونس.

وقال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "أفشة كان في أفضل حالاته ضد إنبي ونال إشادة الجميع سواء من مدربي الخصم أو من ريبيرو، وسجل هدفا رائعا، وكانت ودية مميزة بين الفريقين قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري المحلي".

ويستعد الأهلي حاليا لخوض مباراة ودية ثانية في مصر أمام بتروجت، مساء الأحد المقبل، والتي ستكون التجربة الأخيرة قبل بداية الدوري يوم 8 أغسطس المقبل.

ويبدأ النادي الأهلي بطولة الدوري المصري بمواجهة مودرن سبورت، في لقاء يقام ضمن مباريات الجولة الأولى يوم 9 أغسطس.