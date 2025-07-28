إيدرسون يضع شرطا للانضمام إلى الهلال السعودي

كشفت تقارير إعلامية أن البرازيلي إيدرسون، لاعب وسط نادي أتالانتا الإيطالي، وضع شرطا مهما أمام إدارة الهلال السعودي من أجل قبول العرض الخاص بهم في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت تقارير أشارت إلى أن نادي الهلال دخل في مفاوضات متقدمة مع إيدرسون تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، موضحة أن الصفقة جاءت بطلب مباشر من المدرب الجديد سيموني إنزاغي.

أخبار ذات علاقة فهد المفرج يتخذ قرارا حاسما بشأن مستقبله مع الهلال السعودي

أخبار ذات علاقة ياسين بونو يطمئن الهلال السعودي

وأوضحت التقارير أن الهلال يعمل بقوة لحسم التعاقد مع إيدرسون، الذي سيشكل إضافة استثنائية في خط وسط الفريق بجوار الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، مشددة على أن هذه الثنائية ستمنح الهلال واحدا من أقوى خطوط الوسط في دوري روشن للمحترفين.

ويُعد إيدرسون من أبرز لاعبي الوسط في الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي، حيث أسهم بقوة في تألق أتالانتا وتتويجه بلقب الدوري الأوروبي، ويُعرف بقدرته العالية على الربط بين الخطوط، إلى جانب امتلاكه مهارات افتكاك الكرة، والتمركز الذكي، وسرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم.

أخبار ذات علاقة 3 عروض إنجليزية ضخمة لنجم الهلال السعودي

وبحسب ما ذكرته صحيفة "كوريري ديلا سيرا"، ونقله موقع FCInterNews، فإن إدارة أتالانتا متمسكة بلاعبها، لكنّ عرضا كبيرا بقيمة 65 مليون يورو من نادي الهلال قد يقلب المعادلة ويُغير مسار الصفقة.

كما أن اللاعب هدف رئيس لنادي إنتر ميلان ليكون بديلًا محتملاً للنجم التركي هاكان تشالهان أوغلو، في حال رحيله عن الفريق.

وفي الوقت ذاته، أبدى نادي يوفنتوس اهتماما بالتعاقد مع اللاعب أيضا.

ووفقا للتقارير فإن اللاعب ربط انتقاله للهلال باستدعائه لقائمة منتخب البرازيل المقبلة تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث يسعى اللاعب لمعرفة مدى إمكانية تأثير انتقاله للدوري السعودي على مسيرته الدولية.

وشارك اللاعب الدولي البرازيلي في 48 مباراة مع أتالانتا الموسم الماضي، بينها 41 كان فيها أساسيا، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع واحدا.