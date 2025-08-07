الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد مودرن سبورت بالدوري المصري

يواصل النادي الأهلي، حامل لقب الدوري المصري الممتاز، استعداداته لانطلاق الموسم الجديد، حيث سيواجه فريق مودرن سبورت في الجولة الأولى من البطولة.

ويخوض الفريق الأحمر منافسات الموسم الجديد تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي خوسيه ريبيرو، خلفًا للسويسري مارسيل كولر، حيث حقق المدرب الجديد تقدُّمًا ملحوظًا في إعداد الفريق، الذي عزز من معنوياته عبر سلسلة من النتائج الإيجابية في المباريات الودية.

معسكر تونسي لإعداد الفريق

خضع الأهلي لمعسكر تدريبي مكثف في مدينة طبرقة التونسية، ركّز خلاله ريبيرو على تعزيز التماسك بين لاعبي الفريق، إلى جانب منح الفرصة للوجوه الشابة التي أظهرت حماسًا كبيرًا لإثبات جدارتها والإسهام في تحقيق إنجازات الفريق.

وشهد المعسكر خوض الفريق لمباراتين وديتين، انتهتا بفوز الأهلي على الملعب التونسي بنتيجة 4-1، ثم على البنزرتي بخماسية نظيفة.

وبعد العودة إلى القاهرة، واصل الأهلي تدريباته، حيث خاض مباراتين وديتين الأحد الماضي، حقق فيهما فوزا ضيقا على منتخب الشباب المصري (1-0)، ثم تعادل مع بتروجت (2-2)، واستغل خلالهما ريبيرو الفرصة لاختبار أكبر عدد من اللاعبين وتقييم مستوياتهم.

تعزيزات كبيرة في سوق الانتقالات

شهدت صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية تعاقدات لافتة، أبرزها التعاقد مع المهاجمين أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيغيه"، بالإضافة إلى ضم التونسي محمد علي بن رمضان، واستعادة خدمات المهاجم محمد شريف ولاعب الوسط أليو ديانغ.

كما شملت التعزيزات التعاقد مع الحارس محمد أحمد "سيحا"، واستعارة المدافع أحمد رمضان من سيراميكا كليوباترا، بالإضافة إلى ضم الظهير الأيسر محمد شكري من الفريق نفسه، في محاولة لتعويض رحيل التونسي علي معلول، الذي عاد إلى نادي الصفاقسي، وفشل الصفقة الخاصة بالمغربي يحيى عطية الله من سوتشي الروسي.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت والقنوات الناقلة

يخوض الأهلي مباراته الافتتاحية في الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، أمام مودرن سبورت، يوم السبت المقبل.

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد مودرن في تمام الساعة التاسعة مساء باستاد القاهرة.

وسيتم بث المباراة على قناة "أون سبورت 1".