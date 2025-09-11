نجل زيدان وشقيق مبابي.. هل يردّ منتخب الجزائر على خطف فرنسا لشرقي وأكليوش؟

كشفت تقارير إخبارية قريبة من المنتخب الجزائري عن مفاجأة كبرى يتوقع الخبراء أن يعلنها اتحاد كرة القدم في الأشهر المقبلة بشأن استقطاب اللاعبين الذين يحملون أصولا جزائرية ولم يعززوا بعدُ منتخبات بلدان الإقامة في أوروبا.

وخلال الأسابيع الماضية، خسر المنتخب الجزائري الأول بعض اللاعبين المزدوجي الجنسية والذين شكلوا على امتداد أشهر وسنوات صراعا بين الجزائر وفرنسا من أجل ضمهم للمنتخب.

وحسم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم النزاع حول أغلب النجوم من ذوي الأصول الجزائرية حيث ضم رسميا ريان شرقي لاعب مانشستر سيتي ثم ماغنيس أكليوش لاعب موناكو الذي كان آخر الوافدين "العرب" على منتخب الديكة.

وذكرت بعض المصادر إن الاتحاد الجزائري يخطط لتوجيه ضربة استباقية بعد خطف ريان شرقي وماغنيس أكليوش وذلك بالتوجه نحو لاعبين فرنسيين لهم أصول جزائرية.

بين الجزائر والكاميرون

ويسعى الاتحاد إلى ضم إيثان مبابي، نجم نادي ليل الفرنسي وهو شقيق هداف ريال مدريد ونجم فرنسا الأول كيليان مبابي.

ويعتمد المنتخب الجزائري على بعض المؤشرات لضم إيثيان مبابي وأولها أن اللاعب لا يندرج ضمن خطط المنتخب الفرنسي ومدربه الحالي ديدييه ديشامب كما أنه يحمل أصولا جزائرية من جهة والدته فايزة العماري.

لكن مبابي الصغير بإمكانه أن يحمل قميص منتخب إفريقي آخر غير الجزائر وهو الكاميرون باعتبار أن والده من أصول كاميرونية.

أخبار ذات علاقة فايزة العماري تكشف هوس مبابي برونالدو: كان يقول أنا برتغاليا

وينتظر أن يحدد إيثان مبابي (20 عاما) موقفه من جنسيته الرياضية في الأشهر المقبلة في حال تلقى دعوة دولية هي الأولى في مسيرته.

لوكا زيدان: طموح مشروع

الإسم الثاني المرشح ليكون ضمن خطط الجزائر لضمه إلى المنتخب الأول هو الحارس لوكا زيدان، نجل أسطورة منتخب فرنسا زين الدين زيدان.

ويلعب لوكا زيدان وهو أحد أربعة أبناء لزيدان الأب، لم يبلغ أحد منهم مستوى مرموقا، في فريق إيبار الإسباني بعد أن قضى مسيرة طويلة مع فرق الناشئين والشباب في ريال مدريد ووصل إلى فريق ريال مدريد كاستيا (الرديف).

وخاض زيدان مباراتين فقط مع الفريق الأول لريال مدريد بين عامي 2020 و2022.

ولعب لوكا زيدان (27 عاما) مع أندية راسينغ سانتاندير ورايو فاليكانو وحاليا إيبار كما أنه خاض مشوارا دوليا مع منتخبات فرنسا للشباب (دون 17 عاما) و(دون 20 عاما).

ويمكن القول إن ضم لوكا زيدان لمنتخب الجزائر لن يواجه أية صعوبات باعتبار أن منتخب فرنسا الذي حمل نجل زين الدين زيدان ألوانه في فئات الشباب لا يفكر بالمرة في ضمه، بينما سيكون اللعب مع محاربي الصحراء طموحا مشروعا لحارس مرمى إيبار.