مرر الكرة بين قدميه.. نيمار يراوغ مدرب فلامنغو (فيديو)

مازح نيمار داسيلفا، نجم سانتوس، زميله السابق فيليبي لويس، مدرب فريق فلامنغو الحالي، خلال مواجهة الفريقين، فجر اليوم الخميس.

وقاد نيمار سانتوس لتحقيق فوز صعب على متصدر ترتيب الدوري البرازيلي فلامنغو بنتيجة 1-0، حيث سجل نيمار الهدف بطريقة رائعة ليوقف سلسلة انتصارات الفريق الأحمر والأسود.

ويعد ذلك أول هدف لنيمار في الدوري البرازيلي مع سانتوس منذ عودته للفريق.

وجاء هدف اللقاء في الدقيقة 85 بعدما تسلم نيمار الكرة واستدار وسدد على يمين الحارس معلنا هدف التقدم والفوز.

ووصل نيمار لـ 700 مساهمة تهديفية في مسيرته خلال 732 مباراة إذ سجل 443 هدفا وصنع 257.

ويعد فلامنغو ثاني أكثر فريق سجل نيمار ضده في الدوري البرازيلي برصيد 5 أهداف ويتفوق عليه فوق أتليتكو باراناينيسي الذي استقبل 6 أهداف من نيمار.

وخلال وقوف نيمار على الخط للحصول على الكرة قام بممازحة فيليبي لويس بمحاولة إدخال كرة من بين قدميه، لينظر إليه مدرب فلامنغو ويتعانقان بقوة ويضحكان سويا.

وقال لويس في تصريحاته بعد المباراة: "الجميع يعرف جودة نيمار، ومدى أهميته لكرة القدم البرازيلية.

اليوم رأيته بمستوى بدني يليق بالدوري البرازيلي. رأيناه يدخل في الالتحامات، ويعيد تمركزه، ويدافع ويضغط على مدافعينا، وهي أمور لم يكن يفعلها قبل فترة التوقف".

وأضاف: "إنه لاعب استثنائي، وصديق رائع، وزميل سابق. تربطني به علاقة صداقة وثيقة وجيدة للغاية، من الرائع لكرة القدم البرازيلية أن يكون هنا مجددًا، من المؤسف أنه هو من حسم المباراة لصالح سانتوس، إنه لاعب حاسم، دائمًا ما يصنع خطورة أو يمرر تمريرة فعالة تضع زميله في مواجهة المرمى".

وقاد الفوز الثاني على التوالي سانتوس للارتقاء للمركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

فيما توقف رصيد فلامنغو عند 27 نقطة في الصدارة ويأتي خلفه كروزيرو وبراغانتينو في المركزين الثاني والثالث بفارق الأهداف.